Ipem-PR alerta sobre cuidados na compra de produtos de Carnaval

(foto: Arquivo/AN-PR)

Fantasias, máscaras, preservativos, brinquedos e água mineral são os produtos mais consumidos durante o Carnaval, a festa mais popular do Brasil. Para que os consumidores possam aproveitar e se divertir com segurança, o Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), dá dicas que devem ser observadas na hora de adquirir esses produtos.

A primeira dica é dada pelo presidente do Ipem, Oliveira Filho. Ele diz que o consumidor deve observar sempre o local da compra: que seja realizada no mercado formal, para evitar produtos falsificados e que contenham informações incorretas. “Além disso, peça sempre nota fiscal, esse documento é a única garantia no caso da reclamação de algum direito, troca ou manutenção”, disse Oliveira.

Confira abaixo as principais recomendações aos consumidores:

FANTASIAS:

– Todas as fantasias devem conter na etiqueta as seguintes informações obrigatórias em português: dados do fabricante ou importador, CNPJ, país de origem, composição têxtil, cuidados de conservação e indicação de tamanho. Esses dados ajudam, por exemplo, a evitar possíveis reações alérgicas a determinados tipo de tecido;

– Muitas fantasias usam máscaras ou incluem acessórios. Os acessórios de fantasia são classificados como brinquedo e, portanto, devem apresentar o selo do Inmetro. Máscaras, por exemplo, podem causar asfixia e outros brinquedos podem ter peças pequenas que podem ser engolidas. Assim, verifique a faixa etária, descrita na embalagem do produto, e lembre-se sempre de procurar o selo do Inmetro na embalagem;

– Jamais compre uma fantasia de adulto para uma criança. Nas embalagens dos kits de fantasias infantis, que contêm acessórios, devem estar presentes a indicação sobre a idade ideal do usuário, a composição e, claro, o selo do Inmetro.

Adereços:

– No caso de lantejoulas, paetês, apitos, confetes, serpentinas é bom ficar atento se a quantidade indicada nas embalagens corresponde ao conteúdo;

– Adesivos para unha de uso e infantil e tatuagens adesivas indicadas para crianças até 14 anos, muito comuns no carnaval, também devem ter o selo.

Preservativos:

As camisinhas, tanto comercializadas quanto distribuídas gratuitamente, devem apresentar na embalagem o selo do Inmetro e do Organismo de Certificação de Produtos (OCP).

Água mineral:

O Inmetro, em 2014, estabeleceu uma certificação voluntária para água mineral natural envasada, comercializada em embalagens descartáveis (exceto garrafões) e de vidro retornáveis. Ao comprar água mineral na rua, verifique se o lacre da tampa não foi violado ou se apresenta marcas de reutilização.

SÓ DIRIJA SE ESTIVER SÓBRIO:

As leis brasileiras são bastante rígidas para os que dirigem alcoolizados, e quem quiser correr o risco pode ser pego no bafômetro…. E não vai adiantar comer cebola, chupar bala de hortelã, mascar chiclete, tomar vinagre ou qualquer outra “receita caseira”, pois os bafômetros usados pela polícia são verificados pelo Ipem-PR e nunca se enganam.

VÁ DE TÁXI:

Quem tomar a sábia decisão de ir para a folia de táxi, fique sabendo que o Ipem-PR verifica periodicamente os taxímetros para que estes registrem corretamente o valor da corrida.

CRIANÇAS TAMBÉM BRINCAM:

No carnaval muita gente usa brinquedo, até as crianças. Antes de comprar brinquedos típicos de carnaval procure o selo de conformidade do Inmetro e observe a faixa etária indicada na embalagem do produto. Brinquedo sem o selo do Inmetro põe em risco a saúde da criança.

OUVIDORIA IPEM-PR – Em caso de dúvida, ou para fazer alguma denúncia, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria do Ipem-PR, por meio do telefone 0800 645 0102, de segunda a sexta, de 8h às 12h e 13h às 17h, ou através do site do Ipem-PR: www.ipem.pr.gov.br, no link “Ouvidoria”.