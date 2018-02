Ederson é o artilheiro da 'Nova Era Petraglia'

Ederson: revelado na base do Atlético (foto: Geraldo Bubniak)

O centroavante Ederson, 28 anos, é o artilheiro do Atlético no periodo 2012 a 2018. O ano de 2012 marcou a volta de Mario Celso Petraglia ao comando do clube, após a gestão de Marcos Malucelli (2009-11). Naquele ano, o clube estava na Série B e conseguiu o acesso à primeira divisão nacional.

Nessa 'Nova Era Petraglia', Ederson marcou 33 gols pelo clube. O 33º foi no último domingo, na vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, pelo Campeonato Paranaense. Com esse gol, ele passou o ponta Marcelo Cirino, que tem 32 gols em 119 jogos (média de 0,27) pelo Furacão nesse mesmo período. O jogado está hoje no Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.

Ederson disputou 91 jogos pelo Atlético desde 2012. Com isso, tem média de 0,36 gols por jogo. É a melhor média entre todos os jogadores que passaram pelo clube nesse período.

O único jogador da história recente do Atlético com mais gols que Ederson é o meia Paulo Baier, 43 anos e hoje técnico do Toledo. Contando apenas o período da 'Nova Era Petraglia', o veterano fez 26 gols em 76 jogos (média de 0,34). Somando toda sua passagem pelo clube, de 2009 a 2013, ele chegou a 65 gols em 192 partidas pelo Furacão (média de 0,34).

Os maiores artilheiros do Atlético em toda história são o meia Sicupira (157 gols entre 1968 a 1976), o meia Jackson (140 gols entre 1944 e 1954) e o centroavante Kleber Pereira (124 gols entre 1999 e 2002).

Base – Ederson foi revelado nas categorias de base do Atlético. Foi promovido ao profissional em 2007 e não teve espaço no clube. Acabou emprestado quatro vezes para o Ceará e três vezes para o ABC entre 2007 e 2013. Só em 2013, por indicação do técnico Ricardo Durbscky, ex-coordenador das categorias de base do clube, é o que o jogador acabou aproveitado no Furacão.

OS ARTILHEIROS DA NOVA ERA PETRAGLIA

Gols pelo Atlético desde 2012, quando o dirigente retornou ao clube

Jogador Gols Jogos Média Ederson 33 91 0,36 Marcelo Cirino 32 119 0,27 Douglas Coutinho 29 136 0,21 Paulo Baier* 26 76 0,34 Marcos Guilherme 21 143 0,15 Walter 16 73 0,22 Hernani 16 104 0,15 Nikão 15 125 0,12 Pablo 15 110 0,14

*Números de 2012 a 2013. Contando o total da sua passagem pelo Atlético, de 2009 a 2013, ele tem 65 gols em 192 jogos (média 0,34)