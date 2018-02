Moscou convoca Forças Armadas após 'nevasca do século'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo da Rússia precisou convocar as Forças Armadas para prestar apoio a cidade de Moscou, afetada pela “nevasca do século”, nesta segunda-feira (5). A capital russa, que mantém temperatura em 13 graus abaixo de zero, registrou o equivalente a queda de mais de um mês de neve em um período de apenas 36 horas neste último final de semana, na maior nevasca desde que a contagem foi iniciada, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. Em nota, o Exército russo informou que enviou 100 soldados, duas escavadeiras e um caminhão para ajudar na retirada de neve das ruas de Moscou. A nevasca recorde ainda atrasou voos e derrubou centenas de árvores, o que, segundo as autoridades locais, deixou ao menos uma pessoa morta e outras cinco feridas. Devido a dificuldade de locomoção na capital, as autoridades pediram que as pessoas deixassem seus carros em casa e usassem o transporte público nesta segunda. Além disso, as escolas liberaram as crianças das aulas neste início de semana.