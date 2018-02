Governo do PR reforça a segurança no Litoral durante o Carnaval

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

A Polícia Militar do Paraná, que já possui mais de mil militares estaduais atuando no Verão Paraná 2017/2018 desde dezembro do ano passado, intensificará as ações de policiamento preventivo, ostensivo e repressivo, em todos os municípios litorâneos, durante os dias de festa de carnaval com policiais vindos de outras unidades da PM em apoio. Serão mais 240 policiais no reforço das atividades, além dos já atuantes na temporada e do 9º Batalhão da PM. A corporação fará ações por terra, mar e ar, nas áreas urbanas (residenciais e comerciais) e rodoviárias com blitzes, patrulhamento aéreo e aquático e ações ostensivas a pé e motorizados.

Os trabalhos serão coordenados pelo 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), pertencente ao 6º Comando Regional da PM (6º CRPM). “Aplicaremos todo o efetivo do Verão Paraná 2017/2018, além de integrantes de outras unidades de todo o estado que virão para apoiar as ações preventivas e, se necessário, repressivas. Este reforço ocorre todos os anos, num esforço do Governo do Estado, para que os veranistas possam se divertir com segurança”, disse o Comandante do 6º Comando Regional da PM, coronel Chehade Elias Geha.

Espera-se que 1,5 milhão de pessoas participem dos festejos de Carnaval no Litoral, e para atender a grande demanda em toda a Costa Leste, além do material humano, ou seja, mais policiais, a corporação aplicará todo o seu parque tecnológico no esquema de segurança, incluindo um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), lanchas do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA), bem como os veículos de Plataforma de Observação Elevada (POE) e o Centro de Comando e Controle Móvel (CICCM), que possui câmaras de alta definição para auxiliar no monitoramento dos locais com grande concentração de público.

Para garantir a segurança dos foliões nas festas, a PM fará bloqueios de trânsito para a passagem do público e dos trios elétricos, em partes das avenidas atlânticas das praias, conforme os horários de términos previstos pelas prefeituras de cada município. Policiamento a pé e de bicicleta também serão feitos próximos às festas e aglomerações de pessoas, além de motocicletas.

As viaturas novas adquiridas pelo Governo do Estado para o Verão Paraná 2016/2017, que estão em plena atividade desde os primeiros dias da temporada, também serão aplicadas no policiamento para oferecer mais agilidade no atendimento de ocorrências e na facilidade do contato com a população nos grandes eventos. Também serão utilizados os módulos móveis para o atendimento à população e será feita a entrega de pulseirinhas de identificação para as crianças e para pessoas com necessidades especiais, bem como o policiamento com motos.

Mesmo com a atuação preventiva da PM, os cuidados durante os festejos devem ser redobrados. “A PM orienta as pessoas a não levarem garrafas de vidro nos locais de festa, pois em caso de tumulto ou brigas esses materiais se tornam armas em potencial”, o Coordenador do Verão Paraná 2017/2018 pela PM no litoral, tenente-coronel Rui Noé Barroso.

“A corporação pede ainda para que as pessoas consumam bebidas em recipientes plásticos e que não levem objetos pontiagudos e cortantes para a avenida, bem como spray de espuma que pode causar lesões nos olhos dos participantes”, pede o tenente-coronel Barroso.

TRÂNSITO – Bloqueios de trânsito nas rodovias estaduais que passam pelo Litoral serão feitas pelos integrantes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) para orientar os motoristas e fiscalizar o tráfego no tocante ao excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagem proibida.

“São dois fatores que preocupam, então vamos utilizar aparelhos etilométricos e radares móveis em diferentes horários durante todo período de carnaval”, informa o Comandante da 1ª Companhia do BPRv, capitão Idevaldo Cunha. As ações de trânsito também serão feitas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e do próprio 9º BPM nas vias urbanas dos municípios.

Haverá abordagens preventivas, vistorias e patrulhamento preventivo com as equipes nos municípios, contando com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) nas situações de maior periculosidade. O policiamento será aplicado de maneira estratégica em regiões onde há mais ocorrências a fim de evitar casos de roubos, furtos, tráfico de drogas e outras ações ilícitas. A Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), bem como o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), por meio dos seus respectivos efetivos, também participam do esquema de segurança com o reforço de equipes no policiamento ostensivo.

MONITORAMENTO – A PM contará com duas unidades de Plataforma de Observação Elevada (POE), que serão aplicadas em Guaratuba e Matinhos, e conforme o fluxo de pessoas poderá ser enviado a Pontal do Paraná. Trata-se de uma tecnologia adquirida pelo Governo Estadual para a Copa do Mundo 2014, que auxilia no monitoramento à longa distância e na aplicação do policiamento presença nos grandes eventos.

Os veículos possuem câmeras de alta definição, que podem ser utilizadas até mesmo em áreas pouco iluminadas, e podem flagrar situações a alguns quilômetros de distância. Com esse equipamento, as equipes podem supervisionar uma área grande e agir pontualmente nos locais onde houver a prática de crimes ou atitudes ilícitas, como furtos, roubos, abusos, vandalismo, brigas, tráfico e outras situações. “Assim a PM pode abordar pontualmente quem estiver cometendo o crime ou delito”, explica o tenente-coronel Barroso.

EDUCAÇÃO – Mais de 50 mil folders e centenas de cartazes de orientação foram confeccionados pela Polícia Militar para orientar as pessoas sobre cuidados básicos para o carnaval. “A PM distribuirá durante todos os dias de carnaval material informativo com dicas e orientações de segurança para os veranistas, principalmente os que vão às festas nas avenidas”, explica o tenente-coronel Barroso. “Pedimos, por exemplo, para que as pessoas não exagerem e respeitem os limites dos outros e as leis”, completa.

SOM ALTO – Por meio da Patrulha do Sossego, braço da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), juntamente com as equipes do Verão Paraná 2016/2017, a PM estará redobrando as atividades para combater a perturbação de sossego nas áreas residenciais, comerciais, veículos e locais com grande aglomeração de pessoas. “Vale ressaltar que o trabalho contra o som alto será feito de dia e à noite. Se houver denúncias ou os policiais militares flagrarem excessos haverá a abordagem e, se constatado o cometimento de algum ilícito ou contravenção penal, serão aplicadas as medidas legais”, esclarece o tenente-coronel.

“As pessoas têm a falsa ideia de que a perturbação de sossego só ocorre à noite, após às 22 horas, mas muitas situações são durante o dia. Por isso, caso um cidadão se sinta incomodado pode acionar a PM para a verificação dos fatos”, completa.

Participam do esquema de segurança pela PM, além de militares estaduais do Verão Paraná oriundos de diversas unidades da corporação no interior do estado, equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb), do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e da Academia Policial Militar do Guatupê (APMG).

Os trabalhos serão desempenhados ainda em conjunto com o Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guardas Municipais, Conselhos Tutelares, Detran, Corpo de Bombeiros e outros órgãos municipais de trânsito.