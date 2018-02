Alex Alves (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba divulgou a lista de 20 convocados para a partida desta quarta-feira (dia 7), contra o Paranahyba, em Teresina (PI), pela primeira fase da Copa do Brasil. A principal novidade é o zagueiro Alex Alves, ex-Goiás e Paraná, que foi contratado há dez dias e ainda não estreou pelo Coxa.

A lista também confirma a volta do centroavante Kleber Gladiador, 34 anos. Ele não atuou nas duas últimas partidas – vitória sobre o União de Beltrão e derrota para o Atlético-PR – para fazer um trabalho específico na parte física.

A única ausência da lista, em relação aos últimos jogos, é o meia Yan Sasse. Ele ficou fora por opção da comissão técnica.

O técnico Sandro Forner não divulgou a escalação. Os volantes João Paulo e Simião, que não atuaram no domingo, contra o Atlético, podem voltar ao time.

Um provável time para quarta-feira é Wilson; Cesar Benítez, Romércio, Thalisson Kelven e William Matheus; João Paulo (Vitor Carvalho), Simião (Julio Rusch), Ruy, Iago Dias e Guilherme Parede; Kleber.

“Não teremos tempo de treinar muito e vamos passar nossa estratégia para esta partida. É um jogo muito importante para o clube e temos que buscar a classificação”, disse Sandro Forner.

Na primeira fase da Copa do Brasil, a disputa ocorre com jogo único e sem decisão por pênaltis. Em caso de empate, o visitante fica com a vaga.

Por jogar a primeira fase, o Coxa já recebeu R$ 500 mil. Caso elimine o adversário, ganhará mais R$ 600 mil.

OS 20 CONVOCADOS

Pelo Coritiba para o jogo no Piauí

Goleiros: Rafael Martins e Wilson

Zagueiros: Alex Alves, Romércio e Thalisson Kelven

Laterais: César Benítez, Marcos Moser e William Matheus

Volantes: João Paulo, Julio Rusch, Simião e Vitor Carvalho

Meias: Kady, Ruy e Thiago Lopes

Pontas: Guilherme Parede e Iago Dias

Centroavantes: Alecsandro, Evandro e Kleber