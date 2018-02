Paraná terá curso de Engenharia Aeroespacial com professores da Nasa

(foto: Reprodução/Uniamerica)

A Faculdade Uniamérica, sediada em Foz do Iguaçu (Oeste do PR), acaba de lançar o curso de Engenharia Aeroespacial, se destacando como a primeira faculdade privada do Brasil a ofertar este curso (os seis existentes atualmente são de IES públicas), além de ser o único do país com currículo focado em projetos e em metodologias ativas.

Com projetos práticos para construção de foguetes, drones, satélites de comunicação e aeronaves não tripuladas, desde o primeiro semestre de aula, o curso oferece currículo baseado no ciclo completo de sistemas aeroespaciais, envolvendo projetos, desenvolvimento, fabricação, gerenciamento e manutenção.

Sua matriz curricular é voltada para atuação nos mercados nacionais e internacionais, com disciplinas direcionadas para a formação profissional e incluso na grade o ensino do idioma inglês com certificação reconhecida.

A cada ano aumenta exponencialmente o mercado de trabalho para o Engenheiro Aeroespacial. Na parte da aeronáutica, o leque de oportunidades está ligado à manutenção de aeronaves e desenvolvimento de novos protótipos, controle de tráfego aéreo, bem como na fabricação de drones e aeronaves não tripuladas. Na parte espacial, o destaque fica para o lançamento de satélites de comunicação e segurança, e no surgimento de inúmeros programas espaciais privados em todo o mundo, como o proposto pela empresa Space X de colonizar Marte, por exemplo.

Com um corpo docente altamente qualificado, coordenador pelo Prof. Dr. Oswaldo Loureda, tem as certificações de Master of Engineering (M.Eng) e Doctor of Philosophy (PhD) pelo ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica e Post Doctoral Studies pelo Israel Institute of Technology.

O curso é ofertado em período integral (manhã e tarde) e conta com a participação de professores e pesquisadores convidados reconhecidos internacionalmente, com embasamento teórico de excelência. Já estão confirmados para 2018 o Cel. Ozires Silva (fundador da EMBRAER), Cel. Marcos Pontes (primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço) e ainda, Rosaly Lopes (Senior Research Scientist at NASA’s Jet Propulsion Laboratory).

O curso já nasce com o apoio da ITAIPU Binacional, através da Incubadora de Empresas Santos Dumont do PTI – Parque Tecnológico da Itaipu, que irá cuidar da parte do desenvolvimento do empreendedorismo dos alunos do curso, bem como incubar os projetos desenvolvidos por eles que tiverem potencial de se transformar em produtos, serviços ou empresas.

O início das aulas está previsto para o dia 05 de março de 2018, com ingresso via nota do ENEM. As inscrições podem ser realizadas pelo site: www.uniamerica.br/aeroespacial. Dúvidas e informações através do e-mail: atendimento@uniamerica.br ou pelo telefone: (45) 2105-9001