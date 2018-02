Sinfônica no Guairão, MPB e recital são atrações desta terça

A programação desta terça-feira (6/2) da 35ª Oficina de Música de Curitiba está repleta de atrações. Sob a regência de Edivaldo Chiquini, acontece no Guairão a partir das 21h, o Concerto de Encerramento da Classe de Banda Sinfônica. A apresentação tem Proveta e Patrick Carceller como músicos convidados.

Na Capela Santa Maria, às 16h, haverá Recital de Piano. O evento é gratuito e marca o encerramento das classes com as professoras de piano Cristina Ortiz e Olga Kiun.

No mesmo palco, às 20h, terá o encerramento da Classe de Spalla, com a apresentação da Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba. O concerto tem direção musical de Emmanuele Baldini.

No Teatro do Paiol, os músicos Rubi e Kléber Albuquerque apresentam o novo espetáculo musical “CONTRAVENENO”. A carreira dos dois artistas tem influência em músicas caipiras e das duplas sertanejas ouvidas na infância.

Também nesta terça-feira, acontece a última apresentação no Reservatório do Alto do São Francisco. A atração fica por conta do Trio Quintina, com Música Popular Brasileira, que traz o Show 20 anos. O evento começa às 18h30 e é gratuito.

Programação desta terça-feira (6/2)

12h - A PLENOS PULMÕES - Trio de Saxofones

Programas - Trio Sonatas de Johann Sebastian Bach

Comunidade Luterana Igreja de Cristo – gratuito

Rua Inácio Lustosa nº 309

16h - RECITAL DE PIANO

Encerramento das classes das professoras de piano Cristina Ortiz e Olga Kiun

Capela Santa Maria - gratuito

Conselheiro Laurindo, 273 - Centro

18h30 - MÚSICA POPULAR BRASILEIRA

TRIO QUINTINA – SHOW 20 ANOS

Reservatório do Alto São Francisco – gratuito

Rua dos Presbíteros, 59

19h - RUBI E KLÉBER ALBUQUERQUE no show “CONTRAVENENO”

Teatro do Paiol – R$ 20 e R$ 10

Praça Guido Viaro, s/n - Prado Velho

20h - ORQUESTRA DE CÂMARA DA CIDADE DE CURITIBA

Encerramento da Classe de Spalla

Capela Santa Maria – R$ 20 e R$ 10

Conselheiro Laurindo, 273 - Centro

21h - CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA CLASSE DE BANDA SINFÔNICA DA 35ª OFICINA DE MÚSICA DE CURITIBA

Teatro Guaíra – R$ 20 e R$ 10