Protestos marcam reabertura dos trabalhos da Assembleia

Servidores protestam na Alep: sessão durou menos de 50 minutos (foto: Geraldo Bubniak)

A primeira sessão de 2018 da Assembleia Legislativa acabou sendo suspensa ontem, 48 minutos após iniciada, em meio a protestos de servidores públicos estaduais nas galerias do plenário da Casa. O encerramento foi determinado pelo presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSDB), diante das vaias dos manifestantes contra o discurso do chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni (PSDB), que representou o governador Beto Richa (PSDB), na apresentação dos planos do governo para o ano. Os servidores protestaram contra o congelamento dos salários do funcionalismo por dois anos.

As vaias e gritos começaram já antes do início do discurso de Rossoni, quando ele foi anunciado por Traiano, pouco depois da abertura dos trabalhos, às 14h30. O presidente da Assembleia pediu, por várias vezes, que os manifestantes mantivessem o silêncio, avisando que se isso não acontecesse, ele interromperia a sessão. “Em respeito ao Parlamento e aos nossos convidados, gostaríamos que vocês pudessem ouvir os pronunciamentos”, disse o tucano.

Rossoni ainda tentou apresentar o relatório, afirmando que após dois anos de crise, 2017 marcou o fim da recessão que atingiu o País, e que o Paraná “foi um dos estados menos afetado” em razão das medidas de ajuste fiscal adotadas em 2014 e 2015, pois “não houve atraso no pagamento dos servidores”. Isso levou a novas vaias e protestos dos servidores. “Mais uma manifestação e vou dar a peça como lida”, avisou Traiano.

Às 15h09, as vaias novamente se intensificaram, depois que Rossoni disse que “a prioridade número um desse governo é a educação”. Traiano, mais uma vez, ameaçou encerrar os trabalhos, mas o secretário pediu para continuar. “Jamais esperaria os aplausos dos aqui presentes. Se tivéssemos o aplauso, certamente estaríamos no caminho errado”, disse o chefe da Casa Civil. O secretário tentou continuar, mas foi interrompido às 15h18, quando Traiano encerrou a sessão.

Corporativismo - Após a suspensão dos trabalhos, Rossoni criticou os sindicatos. “O sistema corporativo dos sindicados faz mal à educação”, disse. “Eles nunca reivindicaram melhorias na educação. Só salário”, alegou o secretário.

Rossoni disse não se incomodar com as vaias. “Prefiro as vaias à irresponsabilidade”, afirmou, repetindo que os gastos com pessoal estão próximos do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e que por isso, o Estado deve manter o congelamento dos salários dos servidores e a suspensão por tempo indeterminado da data-base do reajuste anual para a reposição da inflação para o funcionalismo.