Greca anuncia R$ 478 milhões em obras

O prefeito Rafael Greca (PMN) anunciou ontem, na abertura do ano legislativo da Câmara de Vereadores de Curitiba, a previsão de investimentos em obras públicas para 2018 na Capital e a contratação de 160 novos guardas municipais durante o ano. Greca também voltou a defender as mudanças na cobrança da taxa do lixo aprovadas pelos vereadores e que entrou em vigor este ano. Ele confirmou que a prefeitura vai isentar os contribuintes que comprovarem não terem condições de pagar a nova taxa.

No ano passado, a Câmara aprovou a desvinculação da taxa de lixo do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Com isso, imóveis isentos do IPTU passaram a pagá-la. Além disso, a mudança também acabou com a proibição de que o valor da taxa de lixo fosse maior que o IPTU, passando a um valor fixo de R$ 275,40 para imóveis residenciais e R$ 471,60 para não-residenciais. Terrenos com mais de uma edificação passaram a pagar mais de uma taxa de lixo, o que levou a queixas de contribuintes e fez com que vereadores levantassem a possibilidade de alterar a nova lei.

“A avaliação vai ser feita por critério social. Pessoas realmente com incapacidade contributiva reconhecida pela FAS serão dispensadas do pagamento. O problema é que muita gente tenta dar um jeitinho e tenta se dizer incapaz de pagar, mas pode pagar”, afirmou o prefeito.

Congelamento - Em relação às obras, ele destacou a assinatura do edital para licitar a conclusão das 12 pistas da Linha Verde e a requalificação de todo o trecho urbano da BR-116. Também estão previstas a execução das trincheiras do Ceasa, da Rua Primeiro de Maio, da Santa Bernardete, da Nossa Senhora Aparecida, do Bairro Alto. “Vem aí, ainda, os viadutos do Tatuquara, do Orleans, da Rua Anne Frank, sob a Linha Verde, os novos terminais do Tatuquara e da Vila das Oficinas, as rótulas do Pilarzinho, e 240 km de asfalto”, disse Greca.

Questionado sobre o congelamento de planos de carreira do funcionalismo, o prefeito destacou que os salários foram pagos em dia. “Com a economia melhorando”, completou que a política salarial poderia ser retomada “ano que vem”. Sindicatos protestaram do lado de fora da Câmara durante a sessão.

O presidente da Câmara de Curitiba, Serginho do Posto (PSDB), disse que a Casa deve “estar em sintonia com a cidade” e se manter “proativa”, diferente do Congresso Nacional, que para ele “anda em círculos”, é “inerte” .