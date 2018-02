Sete plataformas online para estudar e se atualizar

Nos próximos anos, a qualificação em áreas tecnológicas será um dos pré-requisitos básicos para quem deseja conquistar novas oportunidades de trabalho. De acordo com o relatório divulgado pela consultoria McKinsey em dezembro de 2017, 15 milhões de pessoas vão perder o emprego até 2030, somente no Brasil, devido à evolução da inteligência artificial e da automação.

A mesma pesquisa afirma, no entanto, que um número ainda maior de profissões será criado.

Os profissionais capazes de atuar nelas são aqueles que priorizaram a educação e o desenvolvimento de suas habilidades, uma vez que todas essas mudanças que estão acontecendo vão acelerar o mercado de trabalho — podendo ser enxergadas não como risco, mas como oportunidade.

Nesse contexto, as plataformas digitais vêm ganhando cada vez mais destaque como opção para quem quer se capacitar e encontrar melhores oportunidades de trabalho. “Aprender o tempo todo, independentemente do estágio de maturidade da carreira, é fundamental para que a gente não se torne obsoleto. Temos que ser capazes de estudar e trabalhar ao mesmo tempo, e isso é facilitado pela experiência que as plataformas online oferecem”, destaca Carlos Souza, diretor-geral para América Latina da Udacity, empresa que oferece cursos online em parceria com gigantes como Google, Facebook e Amazon.

Uma característica fundamental das plataformas digitais é que elas possibilitam um ritmo de lançamento e atualização de cursos de forma rápida, garantindo que os conteúdos estejam sempre atualizados e alinhados às inovações que surgem no mundo todo. O ensino a distância também oferece maior praticidade ao permitir que as pessoas aprendam a qualquer hora e lugar.

“Muitos cursos online são desenvolvidos em parceria com especialistas e empresas que estão construindo as principais inovações do mundo. Aprender com eles é dominar o que existe de mais quente em sua área”, reforça Carlos.

Sete opções de plataformas para se qualificar

Udacity

Conhecida como Universidade do Vale do Silício, oferece mais de 20 cursos nas áreas de tecnologia e negócios como marketing digital, ciência de dados, machine learning, redes neurais e realidade virtual - todos em português. O preço varia de R$ 399,00 a R$ 3.399,00 e inclui mentoria, revisão de projetos por especialistas e certificado. Também estão disponíveis cursos gratuitos que podem ser iniciados a qualquer momento. www.udacity.com.br

Coursera

Em parceria com universidades e instituições de ensino no mundo todo, disponibiliza cursos nas áreas de negócios, tecnologia da informação, desenvolvimento pessoal, etc. Há diversas opções ministradas em português e o aluno pode receber seu certificado mediante o pagamento de uma taxa que varia conforme o curso. pt.coursera.org

edX

Fundada por Harvard University e MIT em 2012, seus cursos cobrem as áreas de negócios, engenharia, economia, ciência da computação, etc. Dentre as mais de 1800 opções, apenas três são oferecidas em português. www.edx.org

Veduca

A plataforma brasileira oferece cursos ministrados por professores de reconhecidas instituições de ensino parceiras, como a USP. Ao optar pelo curso certificado, no valor de R$ 79,00, o aluno tem a oportunidade de fazer a avaliação do curso e receber um certificado digital. veduca.org

FGV Online

Lançada em 2000 pela Fundação Getúlio Vargas, disponibiliza opções das mais diversas áreas, como gestão empresarial, marketing, direito e até relações internacionais. Seus cursos são gratuitos, abertos a todos e sem pré-requisitos. www.fgv.br/fgvonline

Sebrae

Os cursos a distância são totalmente gratuitos e estão divididos de acordo com o perfil e necessidade de quem deseja abrir um negócio: finanças, vendas, empreendedorismo, planejamento, inovação, pessoas e leis são alguns dos principais temas. www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead/

Eduk

A plataforma oferece mais de 1200 cursos e tutoriais, do básico ao avançado, para quem quer aprender com especialistas premiados, autores de livros e empreendedores. Há opções nas áreas de artesanato, estética, moda, design, gastronomia e fotografia — e os valores vão de R$ 238,80 a R$ 358,80 anuais. www.eduk.com.br