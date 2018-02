Rock tem vez no Carnaval de Curitiba

Sick Sick Sinners é uma das bandas da extensa programação do Psycho Carnival (foto: Daniel Ernest)

Curitiba é o lugar perfeito para quem quer rock no Carnaval. São pelo menos dois eventos voltados para o público alternativo, além dos bares que, cada vez, mais apostam na folia mais roqueira.

Na sua 19 ª edição, o Psycho Carnival, maior festival Psychobilly da América do Sul, promete cinco noites de muito rock., entre os dias 9 e 12 de fevereiro. Ao todo, 26 bandas, de sete diferentes nacionalidades, vão se apresentar no Jokers Pub, entre elas asueca Wild Rooster, a espanhola 13Bats e as brasileiras Os Catalépticos e Sick Sick Sinners. A boa notícia é que ainda há ingressos à venda na plataforma Sympla

Também está confirmada a quarta edição do Curitiba Rock Carnival. O show vai acontecer na segunda-feira (11) de carnaval na praça Nossa Senhora da Salete, ali no Centro Cívico e vai contar com quatro atrações sensacionais: Grade Hell 2 Pay, Cigarras e Relespública. Tudo de graça durante o encerramento da Zombie Walk. Quem vai estar a cargo da trilha sonora entre as bandas vai ser o DJ Wallace, grande guitarrista do Ovos Presley,. O evento começa as 11 horas da manhã com uma feira gastronômica com várias opções de rango, inclusive veganas e claro um chope especial para acompanhar por que ninguém é de ferro. Segundo a organização, os shows do Rock Carnival começam cedo, a partir das 13 horas e vão até as 19 horas.

Bar inicia programação hoje

Quem começa a festa no Crossoads, hoje, é a banda Pepperland, que prepara um cardápio sonoro baseado nos hinos do indie rock internacional, como Strokes, Kings Of Leon, Arctic Monkeys, The Black Keys. Na quinta (08), a Drive True segue com a programação regada aos grandes nomes do rock, como Stone Temple Pilots, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers e Audioslave. Já a sexta (09) está reservada ao soul, R&B, blues e folk com Milk´N´Blues e Lenhadores da Antártida. No sábado (10), as bandas pratas da casa, Backstage e Crackerjack Band comandam a noite com hard rock e os clássicos, Aerosmith, Bon Jovi, Queen, entre outros. O domingo (11) está reservado para os apreciadores aos grandes nomes do rock com Zé Rodrigo e banda, que fará seu show “I Love Rock & Roll”. Para fechar o “O Carnaval é Rock”, na segunda (12) a banda República Pine vai embalar o público com aquele repertório democrático recheado de hits do indie, grunge e rock.

As entradas custam na terça (06) – R$10,00 (masculino) e mulheres têm entradas gratuita. Double de chope até 0h. Na quinta (08), a entrada é gratuita. De sexta (09) a segunda (12), a entrada custa R$30,00 (feminino/masculino) e o valor é revertido em consumação, das 21h a 0h.

Veja programação do Psycho Carnival

Quinta, 08/Fev. Pré-Esquenta. Jokers Pub:

LUIZ FIREBALL & THE GOOD LOOKIN’ GUYS (Curitiba)

BARBATANAS (Curitiba)

Sexta, 09/Fev . Festa do Esquenta. Jokers Pub:

SICK SICK SINNERS (Curitiba)

FLICTS (São Paulo)

CRAZY HORSES (Londrina)

NAUSEA BOMB (França)

O LENDÁRIO CHUCROBILLY MAN (Curitiba)

SKULLBILLIES (Curitiba)

Sabado, 10/Fev. Jokers Pub:

FRENETIC TRIO (Curitiba)

KLAX (EUA)

SALIDOS DE LA CRIPTA (Colombia)

13BATS (Espanha)

MONGO (Curitiba)

FOOTSTEP SURF COMBO (Campinas)

Domingo, 11/Fev. Jokers Pub:

OS CATALÉPTICOS (Curitiba)

BROWN VAMPIRE CATZ (Londrina)

CURSED BASTARDS (EUA)

KINGARGOOLAS (Guarapuava)

PSYCHOPATH BILLY (Colombia)

SPITFIRE DEMONS (São Paulo)

Segunda. 12/Fev. Jokers Pub:

HILLBILLY RAWHIDE (Curitiba)

THE MULLET MONSTER MAFIA (Piracicaba)

WILD ROOSTER (Suécia)

TAMPA DO CAIXÃO (Joinville)

LUISONZ (Paraguai)

VOODOO BROTHERS (São Paulo)

PSYCHO CARNIVAL 2018/ Valores de Ingressos a partir de 08/01/2018:

- Pacote 4 noites: R$ 260,00

- Pacote 3 noites: R$ 230,00

- Ingresso Individual. 09/Fev/2017. Noite do Esquenta: R$ 40,00

- Ingresso Individual. 10/Fev/2017: R$ 75,00

- Ingresso Individual. 11/Fev/2017: R$ 95,00

- Ingresso Individual. 12/Fev/2017: R$ 75,00

Karla Vizone

Lenhadores da Antártida estão entre as bandas que tocarão no Cross na sexta