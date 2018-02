Paraná é destaque na formação de professores

Além das informações sobre as matrículas nas mais diversas etapas de ensino, o Censo Escolar 2017 também trouxe informações sobre a formação dos docentes de todo o país. E o Paraná foi um dos principais destaques do estudo, ao lado do Espírito Santo e de Santa Catarina. O primeiro aspecto a se destacar é o percentual de docentes com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. Em todos os municípios do Espírito Santo mais de 50% dos docentes possuem pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. No Paraná, o mesmo ocorre para 98,2% dos municípios. O segundo é com relação à formação continuada dos professores. Em todos os municípios do Espírito Santo e do Paraná, mais de 30% dos docentes realizaram cursos de formação.