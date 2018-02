‘Desilusão’ faz despencar as matrículas no ensino médio

No Paraná, a rede pública e a privada tiveram um importante incremento nas matrículas para a educação infantil, que cresceram (em número absolutos) 22.129, impulsionadas pela obrigatoriedade da matrícula na educação básica a partir dos quatro anos de idade.

Por outro lado, diminuíram 7.036 alunos no ensino fundamental, 17.789 no ensino médio e 3.546 no ensino profissionalizante. Uma espécie de retrato do desencanto que abate a população, segundo aponta a presidente do Sinepe-PR.

“Conversar com esses jovens, com idade entre 15, 15 anos, é algo muito interessante e o que percebemos é a falta de esperança, a falta de perspectivas. Isso tem provocado uma evasão grande das escolas, que no ensino médio ainda sofrem para conseguir prender a atenção do aluno, fazer ele se interessar pelos estudos, tornando-se algo chato”, explica a professora.