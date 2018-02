Ensino particular ‘foge’ da crise em 2017, mas projeta queda em 2018

Famílias fazem o possível para manter filhos no ensino particular (foto: Geraldo Bubniak)

Um estudo divulgado ontem pelo Sindicato das Escolas Particulares do Paraná (Sinepe-PR) revela que o setor conseguiu passar quase que incólume pelo ano de 2017, apesar da crise econômica que ainda assola o país. No ensino básico particular, que compreende três etapas (educação infantil, ensino fundamental e médio) o volume de matrículas se manteve estável, com queda de 0,24 pontos percentuais (p.p) na comparação com 2016.

O estudo, produzido pelo departamento de Estatística Educacionais do Sinepe/PR com base nos dados do Censo Escolar 2017, divulgado recentemente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), revelam ainda que, em números gerais (considerando escolas particulares e públicas), houve uma redução na ordem de 6.242 alunos no ensino básico paranaense.

Isso é equivalente a uma queda de 0,25%, com a rede municipal tendo incremento de 0,62 p.p., enquanto as estaduais e federais tiveram oscilação de -0,19 p.p. e -0,18 p.p.

Por isso, a avaliação da presidente do Sinepe/PR, Esther Cristina Pereira, é positiva quanto ao ano que passou. “A economia não está boa, mas olhando para os dados do Censo, a queda foi muito pequena. O que percebemos é que o pai deixa para tirar o filho da educação privada como última opção. A família corta viagem, se tem dois carros fica só com um, vai se rearranjando. Mas a escola é a última coisa que vai mexer”, afirma.

Para 2018, contudo, as expectativas já não são tão positivas. Ainda segundo a presidente do Sinepe, é cedo para avaliar de quanto poderá ser a queda no volume de matrículas no ensino particular – algo que deverá começar a se consolidar nos próximos dias, quando o sindicato fará suas primeiras reuniões para tratar do asunto. De toda forma, adianta que o esperado é uma queda mais significativa do que a verificada no ano passado.

“A economia não está boa, percebemos essa leitura no mercado. E agora os pais que realmente não estão consegindo pagar a escola irão tirar os seus filhos. Ainda não temos dados sobre isso, mas a economia permanecendo do jeito que está, com esse processo todo de pais prejudicados, é muito provável que tenhamos uma queda em 2018.”