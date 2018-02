Primeiro pilar da autoestima

Espero que você esteja no mínimo curioso para saber quais são os quatro pilares da auto-estima? Os pés que mantêm nossa cadeira equilibrada.

O 1º Pilar é a Sensação de Pertencer - toda pessoa precisa sentir-se parte de alguma coisa maior que ela mesma. Esse impulso de se associar vem do homem primitivo, que começou a viver em grupos ou bandos, depois surgiram às aldeias e neste processo crescente vieram as cidades.

Quando as cidades eram pequenas a sensação de fazer parte de algum lugar e daquela sociedade era muito mais fácil, pois as pessoas nasciam, cresciam, constituíam família e trabalhavam a vida toda na mesma localidade, e seus amigos, pais e parentes, também moravam muitas vezes na mesma rua ou nas proximidades. O resultado disto, era a sensação maravilhosa de fazer parte não só daquele lugar, mas daquele ambiente gerado pelas pessoas que viviam naquela cidade, uma sensação de que aquela cidade fazia parte da pessoa. Hoje as coisas são bem diferentes. As cidades grandes trouxeram muitas facilidades e tecnologia, mas em contrapartida tiraram essa sensação de pertencer, pois muitos de nós moramos em prédios e não sabemos o nome do vizinho de porta, não sabemos a sua profissão, e se cruzarmos com ele num shopping provavelmente nem o reconheceria. Quanto maior a cidade em que se vive, maior a dificuldade de se encontrar a sensação de pertencer, maior o distanciamento entre as pessoas, a impessoalidade, pois uma metrópole não sente falta de ninguém, e passamos, a ser apenas mais um na multidão.

Como podemos nos defender disto e nos estruturar para que possamos sentir essa sensação tão vital da auto-estima?

Associação seria a saída para isto, precisamos dentro da multidão, ser notado dentro de pequenos contextos, ser alguém num mundo menor, ser lembrado e valorizado, ser aceito e apreciado, ser querido e especial dentro daquele pequeno mundo ou sociedade. Seria mais ou menos como buscar identidade baseado naquilo que se gosta, mas também ir um pouco mais além, não só procurar tribos de pessoas que a gente se identifica em uma determinada tarefa, esporte ou ação, mais pertencer de verdade a várias tribos, ter várias relações de amizades com diferentes contextos que as uniram, pertencer a diversos clubes, manter essas relações e nunca deixá-las esfriar, pois não queremos fazer cair no esquecimento. Uma saída encontrada, talvez pela falta de tempo, comodidade ou pela insegurança das grandes cidades, são as salas de bate-papo via internet, os sites de relacionamento, principalmente o Orkut.

Como é bom quando chegamos a um lugar cheio de gente, seja uma festa, no parque, numa outra cidade, num outro país ou em qualquer lugar remoto, e encontramos alguém conhecido no meio daquela multidão. Essa é a essência da Sensação de Pertencer! Semana que vêm continuamos...

Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: "Apenas Boas Intenções Não Bastam", Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas.

