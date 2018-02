Durante o feriado do Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta sobre a restrição de tráfego para determinados tipos de veículos nas rodovias federais de pista simples. Caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas peletizadas, não poderão circular em horários determinados nos dias 9 a 14 de fevereiro.

No dia 9, a restrição para estes tipos de veículos vai das 16 às 22 horas. No dia 10, os mesmo veículos não podem trafegar das 6 às 12 horas. No dia 13 a restrição acontece das 16 às 22 horas e no dia 14, a quarta-feira de Cinzas, das 6 às 12 horas.