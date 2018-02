Represa de Piraquara pode virar novo parque

Projeto abrange a Colônia Santa Maria do Novo Tirol, em Piraquara (foto: Divulgação/SEPL)

Paisagem preservada, legado dos colonizadores italianos e condições para o desenvolvimento da prática esportiva aquática são alguns dos objetivos do projeto de requalificação para o entorno da represa do Piraquara II, na Região Metropolitana de Curitiba. A proposta foi apresentada ontem, na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

“O foco é o desenvolvimento econômico sustentável da região, com ênfase na conservação ambiental, histórica e cultural, além de inventivo ao esporte”, afirmou o secretário Juraci Barbosa Sobrinho. O projeto, cujos estudos tiveram início em 2015, foi elaborado em parceria pela Paraná Projetos, entidade vinculada à Secretaria do Planejamento, e a Sanepar.

Nas próximas semanas serão formalizadas as assinaturas de contratos de programa e parcerias entre governo do Estado, Sanepar e o município. O projeto será então apresentado a possíveis investidores, comunidade e lideranças locais.

Integra a proposta os resultados da pesquisa exploratória realizada pelos parceiros nas proximidades da Represa do Piraquara II. O levantamento foi feito em setembro do ano passado. Os resultados foram compilados em forma de infográfico e apresentados na reunião.

A expectativa é que este documento constitua uma ferramenta de planejamento local e que auxilie na busca de parcerias e atração de investimentos para a região, visando transformar a Colônia Santa Maria do Novo Tirol em um pequeno polo turístico, a fim de desencadear um processo de desenvolvimento para a região.

Projeto prevê restauração da Igreja e criação de Centro de Eventos

Estão previstas a restauração da Igreja Nossa Senhora da Assunção, na Colônia Santa Maria do Novo Tirol; a criação de espaço para eventos, oficina e comercialização de artesanato e produtos agroindustriais e locação de bicicletas, na Vila Tirol; potenciais investimentos em hospedagem e alimentação; pavimentação de estrada rural e criação de Parque Público, com investimento público ou privado, Casa da Memória e Casa de Pedra.

“O projeto é excelente e entendeu perfeitamente a principal necessidade de Piraquara, que é equacionar a sua imensa área preservada (93%) com a necessidade de oferecer opções econômicas e de lazer à população”, disse o prefeito, Marcus Tesserolli, que assistiu à apresentação na SEPL. Com 128 anos, o município de Piraquara tem 110 mil habitantes. Seus mananciais são responsáveis por 50% do abastecimento de água da grande Curitiba. A Área de Preservação Ambiental (APA) é de 93%.