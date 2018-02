Sacolão da Família de São José dos Pinhais retoma atividades

Não é preciso cadastro para comprar no Sacolão da Família (foto: Paulo Szostak/PMSJP)

Produtos de qualidade e com preço acessível. O Sacolão da Família, que retomou suas atividades ontem, é um programa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Semag) de São José dos Pinhais que comercializa hortifrutis dos produtores rurais locais. São mais de 30 produtos; entre hortaliças, frutas, legumes e verduras, além doces, compotas e geleias. O programa passa agora a ser coordenado pela Coop Hort São José, que tem mais de 20 associados e uma parceria com a Cooperativa dos Agricultores Familiares da Colônia Marcelino (Coocastel).

O prefeito de São José dos Pinhais, Toninho Fenelon, esteve presente na reabertura do Sacolão da Família, que funciona anexo ao Armazém da Família, e falou sobre a importância desse programa que beneficia a vida de produz e de quem consome. “Todo trabalho que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos é importante. E o Sacolão da Família é uma valorização da produção rural do nosso Município e uma opção de consumo com qualidade para os são-joseenses. Quem ganha é a sociedade”, afirma.

Diariamente, o Sacolão da Família recebe produtos frescos e, além de levar um produto de qualidade, o consumidor pode economizar até 40%. Não é necessário cadastro para comprar no Sacolão da Família.