Litoral espera 1,5 milhão de foliões para o Carnaval

Público que desce para as praias no Carnaval tem outro perfil (foto: Franklin de Freitas)

O Carnaval 2018 deve levar pelo menos 1,5 milhão de visitantes para o Litoral do Paraná. A estimativa é da Coordenação Estadual da Operação Verão, do governo do Estado, que ontem divulgou as ações para o período do feriado. O Carnaval é a segunda principal data do ano para os municípios praianos, portanto representa muito para a economia da região. O número de foliões estimado representa cinco vezes a população do Litoral, de cerca de 290 mil habitantes. A principal data no Litoral ainda é o réveillon, quando mais de 2 milhões de pessoas passam a virada do ano nas praias.

De acordo com Carlos Dalberto Freire, presidente da Associação de Hotéis, Pousadas, Restaurantes, Bares, Casas Noturnas e Similares do Litoral Paranaense (Assindilitoral), os quatro dias de Carnaval equivalem ao Reveillon para municípios como Guaratuba e Matinhos. A grande diferença entre as datas, contudo, está no perfil dos veranistas. Enquanto o Reveillon concentra muitas famílias e atrai mais pessoas com maior poder aquisitivo, no Carnaval o litoral ganha uma cara mais ‘povão’.

“O Carnaval é outro perfil, não corre tanto dinheiro como no final do ano. Mas o que muda é mais o tipo do público, porque assim como no Reveillon o pessoal desce mesmo, vem todo mundo para cá. A diferença é que é um pessoal que gasta menos”, afirma o presidente da Assindilitoral, destacando ainda que hotéis, pousadas e o comércio em geral estão otimistas com a festividade e com preços bem mais baixos do que no final de ano.

Porém, a estimativa da Operação Verão pode ser diferente do que estimam os municípios. Guaratuba espera um milhão de foliões. Matinhos estima entre um milhão e 1,5 milhão nos dias de Carnaval.

Governo reforça estrutura de segurança e lazer no feriado

Com tanta gente buscando as praias para passar o Carnaval, o governo do Estado reforça a estrutura de segurança e lazer nesta semana. “Teremos algumas ações complementares às do verão, como a autorização do aumento do efetivo da Polícia Militar, das atividades do Corpo de Bombeiros, de equipamentos, serviços gratuitos de saúde, de limpeza das praias, dos helicópteros, enfim de toda estrutura de Governo necessária para o Carnaval.

Serão ampliadas as atividades de fiscalização ambiental e nas rodovias, além das ações de polícia judiciária”, afirma o chefe da Casa Militar e coordenador estadual do Verão Paraná 2017/2018, coronel Élio de Oliveira Manoel.

“Pedimos aos veranistas e foliões prudência e conscientização de seus papéis para que todos possam ter tranquilidade, aliada à diversão”, orienta o secretário. “Os resultados até o momento são positivos e esperamos que se mantenham assim durante o feriado”, diz.

Estradas

Nas rodovias, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) atuará com reforço no policiamento e, principalmente, na fiscalização em relação à embriaguez ao volante e a velocidade. “São dois fatores que preocupam, então vamos utilizar aparelhos etilométricos e radares móveis em diferentes horários durante todo período de Carnaval”, informa o comando do batalhão.

Paranaguá tem 20 vagas para ambulantes durante a festa

Os ambulantes que tenha interesse em trabalhar durante os festejos de Carnaval em Paranaguá, devem procurar a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realização de cadastro. “Estamos disponibilizando 20 lugares para ambulantes que estão sendo cadastrados pela Secretaria, explica Henrique Santos Silva Neto, diretor do Departamento de Concessões e Permissões.

Os comerciantes terão locais fixos para a venda de seus produtos. “Não será permitida a venda por meio de ambulantes circulando pela Praça Mário Roque apenas no seu entorno. A comercialização será apenas em locais fixos. Todos que trabalharão no local precisam estar com a licença em dia”, afirma. Este ano a festa carnavalesca também contará com Food Truck. “Teremos esse diferencial também. Temos quatro inscritos”, observa. São 20 vagas para ambulantes com espaços de 3x3.