Araucária faz intervenção no Hospital Municipal para apurar irregularidades

A Prefeitura de Araucária (PMA) vem a público informar que, por meio do decreto nº31.847/2018 assinad ontem, vai intervir no Hospital Municipal (HMA), administrado através de contrato entre a PMA e a Organização Social Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDHS). A intervenção visa apurar irregularidades na prestação dos serviços contratados e tem caráter administrativo. Graças a ela, será possível ter acesso a informações e documentos do HMA-INDSH e corrigir divergências contratuais apresentadas em auditoria interna, assim como reduzir o deficit de procedimentos contratados com a Prefeitura.

Segundo a PMA, foram aproximadamente 3.330 procedimentos pagos e não realizados durante o período do contrato (2014-2017). O atendimento para a população não sofrerá alterações. A Secretaria Municipal de Saúde de Araucária esclarece ainda que a intervenção é um instrumento legal que pretende afastar riscos ao sistema, garantir a regularidade dos serviços transferidos e o fiel cumprimento das obrigações contratadas. A Prefeitura de Araucária repassa mensalmente ao Instituto R$ 3.254.894,11; é o maior contrato da administração municipal.