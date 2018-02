Cocel é escolhida como a melhor do País em dois concursos nacionais

A Companhia Campolarguense de Energia (Cocel), acaba de ser premiada duas vezes em nível nacional, como a concessionária de seu porte que mais cresceu no País — categoria que concorreu com 96 empresas, e como a melhor concessionária com mais de 30 mil e menos de 400 mil unidades consumidoras, vencendo 15 distribuidoras do mesmo porte. O prêmio inédito na história da Cocel, foi entregue na última quinta-feira, em Brasília, ao prefeito Marcelo Puppi e ao presidente da empresa, José Arlindo Chemin.

A Cocel era considerada, em janeiro de 2017, a última empresa do ranking e, nesse início de 2018, lidera as empresas do seu porte e é considerada modelo. Marcelo Puppi destacou que, agora que a Cocel é a melhor empresa do Brasil, é possível trabalhar com o objetivo maior, que é reduzir a tarifa de energia elétrica em Campo Largo. A empresa só comprava energia da Cocel e, a partir de agora, vai poder comprar no Mercado Futuro, pagando mais barato e podendo repassar essa redução do preço, para a sua tarifa.

O ranking promovido pela agência reguladora está em sua 18º edição e leva e consideração uma extensa pesquisa realizada com os consumidores de todo o país.