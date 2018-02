Curitiba conta com 158 espaços para eventos

Show na Pedreira Paulo Leminski: Curitiba tem espaço para todos os gostos (foto: Franklin de Freitas)

Curitiba tem, atualmente, 158 espaços para shows, eventos e congressos. Juntos, eles têm capacidade para receber 245 mil pessoas. Os dados são parte de um guia inédito criado pelo Instituto Municipal de Turismo de Curitiba (IMT). O guia é direcionado para produtores de eventos, que lista todos os espaços para congressos e shows da cidade. O documento mostra as características de cada local, como capacidade de público, metragem, número de salas e auditórios e quantidade de vagas no estacionamento.

A presidente do Instituto, Tatiana Turra, conta que o material é inédito em Curitiba. “Estamos trabalhando para tornar a cidade mais atraente e contribuir para o mercado de eventos”, diz. O documento ficará disponível para consulta em www.turismo.curitiba.pr.gov.br.

Segundo Tatiana, a infraestrutura de Curitiba comporta eventos de diversos perfis e tamanhos. “Esse levantamento é parte de uma iniciativa para organizar a demanda e facilitar o trabalho dos produtores que, em muitos casos, são de outras cidades”, explica ela.

Em 2017, Curitiba teve mais de 330 shows, congressos profissionais e técnico-científicos, eventos esportivos e festas religiosas. Importante para o turismo e a economia local, o setor de eventos encontra na cidade um ótimo local para seus profissionais trabalharem. No fim do ano passado, organizadores de eventos celebraram uma novidade: a redução da alíquota do ISS de 5% para 2%, medida que visa fortalecer o setor, que tem impacto direto no turismo.

Os espaços desportivos são responsáveis pela maior parte da capacidade total de pessoas, com espaço para 106.502 pessoas.