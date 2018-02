Restaurantes Universitários voltam a funcionar na segunda quinzena do mês

Com o início do ano letivo de 2018 na Universidade Federal do Paraná (UFPR) começa também a rotina acadêmica: aulas, pesquisas, trabalhos e projetos. Para enfrentar a correria diária muitos estudantes fazem as refeições a um preço acessível no Restaurante Universitário da UFPR. Após o período de manutenção durante as férias acadêmicas, o Restaurante Universitário voltará a funcionar neste mês. A unidade do Centro Politécnico atenderá a partir do dia 15 de fevereiro; as outras unidades de Curitiba (Central, Agrárias e Jardim Botânico) e também dos campi avançados retomam as atividades no dia 19.

As unidades do R.U. abrem as portas logo cedo, às 6h45, para o café da manhã, com o custo de R$ 0,50. Os alunos também têm à disposição o almoço e o jantar por apenas R$ 1,30. O atendimento acontece inclusive aos finais de semana e feriados. Somente em Curitiba, a média de refeições diárias servidas é de 10,5 mil. Nos campi do interior do estado, são em média 380 refeições por dia.