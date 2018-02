Chuva mais forte pode voltar ao Paraná no meio desta semana

Depois de um janeiro com recorde de chuva em todas as regiões do Estado, o clima deu m uma trégua no início de fevereiro. Mas, a calmaria tem data para acabar. Nesta semana as chuvas mais fortes devem voltar ao Estado. A partir de amanhã, o tempo muda, e chuvas são esperadas para todas as regiões. Esse padrão do tempo deve seguir até o Carnaval. segundo a previsão no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Hoje, o sol ainda aparece no interior do Estado, que terão temperaturas altas. Na Grande Curitiba, o dia começa com muitas nuvens. Na Capital, há possibilidade de chuviscos na parte da tarde. As temperaturas em Curitiba devem ter alta a partir de amanhã, e as máximas no final de semana devem fica mais altas.

Janeiro

O mês de janeiro foi um dos mais chuvosos no Estado das últimas décadas. Várias regiões, como o Noroeste e o Leste do Estado registraram recorde de chuva. Em Curitiba, foram apenas cinco dias sem chuva ao longo do mês. O verão ainda dura mais um mês e meio. A estação é a mais chuvosa do ano, segundo os registros históricos.