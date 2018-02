Curitiba é a Capital com mais saneamento no Brasil, mostra estudo

Curitiba é a capital com mais saneamento do Brasil, de acordo com o ranking da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) divulgado ontem. O prêmio foi entregue ao prefeito Rafael Greca no simpósio do Ranking da Universalização do Saneamento, em São Paulo. Foram avaliados 231 municípios com mais de 100 mil habitantes. Curitiba tem 94% de cobertura de esgoto, 100% de água tratada para a população e 100% de coleta de resíduos.