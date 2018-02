Reis falou com a imprensa, ontem (foto: SESP/Julio Reis Geraldo)

O novo secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, delegado Julio Cezar dos Reis, tomou posse na tarde de ontem. Reis ocupava o cargo de delegado-chefe da Polícia Civil do Paraná e substitui o delegado federal Wagner Mesquita.

Segundo o secretário, o foco de sua gestão será trabalhar de forma conjunta com as instituições. “Recebi o honroso convite do governador Beto Richa para assumir essa pasta extremamente sensível da Segurança Pública, em um momento importante, no qual vários investimentos estão correndo e os índices de criminalidade estão favoráveis graças ao trabalho eficiente das polícias Civil, Militar e Científica”, afirmou.

“Quero trazer maior harmonia e traduzir em uma sinergia para quer todos relembrem que a Segurança Pública é dever de todos os órgãos, para que os investimentos do governo se transformem de forma muito célere no retorno estrutural que as instituições almejam”, acrescentou.

A saída do secretário Wagner Mesquita foi determinada pelo governador Beto Richa (PSDB). Richa afirmou que a troca ocorreu para melhorar a integração entre as forças de segurança. “Conversei com o secretário Mesquita. [Ele] entendeu as razões. Nós precisamos de mais unidade nas ações de segurança pública com as forças policiais, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil”, argumentou.

“Reconheço o bom trabalho do secretário Mesquita. Os números comprovam esse entendimento da grande redução da taxa de homicídios, no índice de crimes”, enfatizou.