Aeronave deve seguir para o interior do Estado em princípio (foto: Geraldo Bubniak)

O goveno do Estado entregou ontem um novo lote de veículos para a segurança pública do Paraná. Entre os equipamentos entregues, um helicóptero modelo Robinson 44 Raven II, que foi apreendido com drogas, atualizado e reformado para que pudesse atender a demanda da segurança. “Essa é uma aeronave própria para as atividades policiais e possivelmente ela será destinada primeiramente para Londrina. Posteriormente poderá ser realocada conforme a necessidade”, disse o comandante da PM, coronel Maurício Tortato.

Também foram entregues 50 veículos para para a Polícia Militar e dez para a Polícia Científica. São 40 veículos para a Polícia Militar e dez para a Polícia Científica, que vão para o Instituto Médico Legal (IML). Desde 2011, pelo programa Paraná Seguro, foram adquiridas três mil novas viaturas e contratados 11 mil policiais.