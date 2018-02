CBF divulga tabela do Brasileiro; Corinthians estreia contra o Fluminense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta segunda-feira (5) a tabela do Campeonato Brasileiro de 2018, na qual o atual campeão, o Corinthians, fará sua estreia contra o Fluminense, em casa. Os rivais paulistas Palmeiras, São Paulo e Santos pegarão Botafogo (fora), Paraná (casa) e Ceará (casa), respectivamente, na rodada inaugural do nacional. A entidade que comanda o futebol do país apresentou a ordem dos jogos e as datas-base das 38 rodadas da competição. Os dias e horários exatos de cada partida serão definidos em breve. Sem clássicos estaduais na primeira e última rodada, o campeonato, que será realizado de 14 de abril a 2 de dezembro, terá os primeiros jogos entre grandes equipes do mesmo Estado apenas na quinta rodada, quando o Corinthians enfrentará o Palmeiras, o Botafogo jogará contra o Fluminense e o Internacional terá o rival Grêmio pela frente. O Brasileiro será paralisado durante a disputa da Copa do Mundo, que será realizada de 14 de junho a 15 de julho, na Rússia. 1ª RODADA 14/04 (sábado), 15/04 (domingo) ou 16/04 (segunda) Cruzeiro x Grêmio Atlético-PR x Chapecoense América-MG x Sport Vitória x Flamengo Vasco x Atlético-MG Botafogo x Palmeiras São Paulo x Paraná Santos x Ceará Corinthians x Fluminense Internacional x Bahia 38ª RODADA Data: 02/12 (domingo) Atlético-MG x Botafogo Paraná x Internacional Chapecoense x São Paulo Bahia x Cruzeiro Fluminense x América-MG Flamengo x Atlético-PR Ceará x Vasco Sport x Santos Palmeiras x Vitória Grêmio x Corinthians