Maratona de patinação comemora o aniversário de Curitiba

(foto: Divulgação/Assessoria de imprensa)

No dia 18 de março Curitiba convoca todos os patinadores sejam dos anos 80, 90 ou 2000 a se juntarem na 3ª edição da Meia Maratona Internacional de Patinação de Velocidade. Serão seis categorias: Livre, Infantil, Junior, Master, Platinum, Gold e Deficientes Visuais, e três tipos de provas (10 e 21 km para adultos e habilidade para crianças).

O evento faz parte das comemorações do aniversário de Curitiba e tem cunho social, pois o valor das inscrições é uma doação para o projeto de aulas gratuitas da Federação Paranaense de Patinação (Fepp), organizadora do evento. A CWB Inline Marathon é uma parceria com a Prefeitura de Curitiba e a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude.

“Queremos mobilizar toda a sociedade para um evento que irá reunir gerações. A patinação está na memória afetiva de muita gente e faz parte da vida da maioria das pessoas. É uma oportunidade para pais, mães e filhos, grupos de amigos e amigas retomarem essa paixão e virem patinar com a gente”, comenta o organizador do evento e presidente da Fepp, Cleildo José da Silva.

Para profissionais

O objetivo do evento também é mostrar que a patinação se transformou em um esporte competitivo e de alto rendimento. O evento já está com mais de 60 inscrições de fora do estado e atrai praticantes de várias partes do Brasil.

“Queremos fomentar a patinação como modalidade esportiva e ainda dar subsídios para que esse projeto social continue e amplie para os bairros onde a necessidade de atividades esportivas é maior”, explica Cleildo que também é vice-campeão Brasileiro do esporte.

Na patinação de velocidade o atleta pode chegar a 60 km/h de velocidade. O equipamento utilizado nas provas de grande distância é um patins com 3 rodas em linha de 125mm e botas de fibra de carbono. Já nas provas de pista velocidade o patins tem 4 rodas, ainda assim diferente do popularmente conhecido como roller que possui rodas de 80mm e botas de plástico com perfil mais alto.

Como vai ser a prova:

A 3ª edição da meia maratona acontece no dia 18 de março (domingo) e terá início às 12h horas com concentração dos atletas de patinação de velocidade na Rua Gov. Agamenon Magalhães, próximo ao estádio Pinheirão. O evento faz parte do calendário de comemoração ao aniversário de Curitiba.

As categorias são divididas em Principal (idade livre), Infantil (06 a 14 anos), Junior (15 a 19 anos), Master (30 a 39 anos), Platinum (40 a 50 anos), Gold (51 +) e Deficientes Visuais. Todas ainda serão divididas em Masculino e Feminino. A largada das categorias: Principal, Junior, Master, Platinum e Gold acontecem às 12h30. O circuito infantil terá início às 13h30 e a premiação às 14h.

O percurso da competição é circular e tem o total de 3 km de extensão, sendo que cada competidor dará o número de voltas necessárias para completar a sua prova (10 ou 21 km).

Os vencedores das categorias Principal, Master e Junior da prova de 21 km recebem Troféus personalizado do evento e o cheque tradição do evento em dinheiro (variando de R$ 50 a R$ 250 de acordo com a classificação e categoria). Todos os participantes recebem Kit e medalha de participação.

SERVIÇO

3ª CWB Inline Marathon

Data: 18 de março (domingo).

Local: Rua Gov. Agamenon Magalhães – Curitiba – PR (Asfalto Novo)

Inscrições: Doação de R$ 50,00

Mais informações: http://cwbinlinemarathon.com.br