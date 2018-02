Maratona do Carnaval pede muita água. Veja como hidratar-se

(foto: Izabela Mayer/SMCS)

Carnaval é uma verdadeira maratona e muitos foliões se esquecem da importância da alimentação equilibrada e de se hidratar durante os dias de festa. Além de vestir a fantasia, o folião deve beber muita água e ingerir frutas e refeições leves.

Segundo Franciele Gabriel, nutricionista da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab), uma alimentação inadequada pode gerar desgaste físico e baixar a imunidade, debilitando o organismo. “No carnaval é bem comum as pessoas fazerem apenas uma refeição no dia, optando por comidas na rua, ou até ir dormir sem se alimentar”, alerta a especialista.

Além de beber muita água, a nutricionista da Prefeitura recomenda o consumo de sucos de fruta natural, que ajudam a repor os sais minerais do corpo, como sódio e potássio. Comer frutas, como melancia e laranja, também ajuda a hidratar o corpo e a repor nutrientes. “Quem gosta de bebidas alcoólicas não precisa abrir mão, mas deve evitar exageros, é importante intercalá-las com água”, pondera a especialista.

Outro cuidado imprescindível, de acordo com a nutricionista, é se alimentar antes da folia. Se for passar muito tempo fora de casa, o folião deve levar lanches práticos, como barras de cereais, mas as que não tenham gordura hidrogenada e adição de açúcar; bem como frutas secas ou desidratadas, orienta Franciele. “Quem for levar o próprio lanche deve evitar rechear com molhos, maioneses e frios, pois estragam muito rápido. Fique longe também dos lanches produzidos por locais de procedência duvidosa”, reforça a nutricionista da Smab. Ela sugere ainda a ingestão de alimentos saudáveis a cada três horas.

Detox

Franciele lembra ainda que os chamados sucos detox são aliados para hidratar o organismo e curar a ressaca, pois eles têm a missão de eliminar as toxinas presentes no corpo devido à má alimentação ou ao consumo de álcool. “Esse tipo de suco age no fígado e tem a capacidade filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo”, justifica a especialista.

Os sucos detox têm ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras, que ajudam a eliminar as toxinas. “Sucos feitos com couve, linhaça, maçã, melancia e abacaxi, por exemplo, ajudam a eliminar as substâncias nocivas. Eles são bem simples, rápidos de serem preparados e podem ser consumidos durante todo o carnaval”, acrescenta Franciele.

Onde comprar

Durante o carnaval, as feiras, os Sacolões da Família e os Armazéns da Família administrados pela Smab terão horários especiais para atender a população com frutas, verduras e outros alimentos. A maioria dos 15 Sacolões, que comercializam hortigranjeiros, fecha de domingo (11/2) a terça (13/2), com exceção das unidades do Carmo, que vai funcionar no domingo (11/2) e do Boqueirão, que abre na segunda-feira (12/2).

Na quarta-feira de cinzas (14/2), a maioria dos sacolões abre pela manhã, com exceção das unidades Vila Oficinas, Osternack, Monteiro Lobato e Bairro Novo, que não funcionarão no dia.

Os Armazéns da Família, que comercializam gêneros alimentícios, funcionam no sábado (10/2), com horário estendido, das 8h45 às 17h15, e fecham de domingo (11/2) a quarta-feira (14/2). As feiras (livres, noturnas, orgânicas, gastronômicas e Nossa Feira) terão horários especiais durante o feriadão.

Como preparar um suco para reidratar e outro detox:

SUCO PARA HIDRATAR

Ingredientes:

Água de coco (3 copos)

Melancia (1/4, descascada e sem semente)

Hortelã (3 raminhos)

Higienização: não esqueça que lavar, quando necessário, os ingredientes.

Modo de preparo: bata a água de coco no liquidificador com a melancia. Coe, decore com folhas de hortelã e sirva gelado.

SUCO DETOX

Ingredientes:

Couve (1 folha grande)

Linhaça (1 colher de sopa)

Maçã (1 fruta picada com casca)

Abacaxi (2 xícaras/picado)

Hortelã (meia xícara)

Água (4 xícaras).

Higienização: não esqueça que lavar, quando necessário, os ingredientes.

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador.