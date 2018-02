Com 1,6 mil alunos, Universidade Virtual do Paraná inicia curso

(foto: Divulgação SETI)

A Universidade Virtual do Paraná (UVPR) realizou na segunda-feira (05), no Palácio do Iguaçu, a aula inaugural do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública. O curso acontece na modalidade de Educação a Distância (EaD) e possui cerca de 1,6 mil alunos matriculados em todas as regiões do Estado. O Governo do Estado investiu R$ 4 milhões apenas para a formação dos alunos deste curso.

A aula inaugural foi ministrada pelo analista de Ciência e Tecnologia da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), de Brasília, Weslei Oki Aguiar, com o tema “Amplitude da atuação dos servidores públicos na sociedade”. O evento também foi transmitido ao vivo pela internet para os polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A Universidade Virtual do Paraná tem o objetivo de ampliar a oferta e o acesso à educação, incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no uso da tecnologia digital de informação e comunicação.

O programa envolve a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior por meio de seis universidades estaduais do Paraná, o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), o Detran/PR e a Universidade Virtual do Paraná.

Segundo o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes, a iniciativa oferece formação de qualidade para os funcionários públicos. “O Governo investe em ações que possibilitam o aprimoramento profissional. Com isso, temos o retorno na melhoria do serviço público prestado”, disse.

O investimento foi dividido entre R$ 3,3 milhões do Fundo Paraná e R$ 730 mil do Detran Paraná. O curso também têm ênfase na área de trânsito e conta com vagas destinadas aos servidores do Detran.

“O Detran é parceiro desta iniciativa e os funcionários do órgão terão disciplinas especiais na área de trânsito. Nosso objetivo é ampliar a qualidade dos serviços prestados, motivando nossos servidores a aprender cada vez mais. Queremos chegar ao final do governo com 100% dos funcionários do Detran com ensino superior”, destaca o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) será a instituição coordenadora do curso de Gestão Pública. De acordo com o reitor da universidade, Aldo Nelson Bona, a instituição contribuirá para aprofundar os conhecimentos na área pública. “A Unicentro, no papel de gestora do curso, tem responsabilidade de contribuir para a qualidade da educação a distância no Paraná e proporcionar excelência na formação dos servidores”.

A graduação terá duração de dois anos, com 1.980 horas. A primeira disciplina on-line inicia nesta terça-feira (6) – Introdução a EaD. No primeiro semestre os estudantes terão acesso a nove disciplinas, ministradas por docentes da Unicentro, universidade estaduais de Maringá (UEM), do Oeste do Paraná (Unioeste), de Ponta Grossa (UEPG) e do Norte do Paraná (UENP). Ao concluir o curso os estudantes obterão o título de Tecnólogo em Gestão Pública.

“O escopo de alunos é bastante amplo, desde prefeitos, vereadores, servidores do Judiciário e bancários, de cidades grandes e pequenas”, explica a diretora de EaD da Unicentro, professora Maria Crissi Knüppel.

A reitora da UENP, Fátima Padoan, destacou a iniciativa do Governo do Estado para capacitação dos servidores. “O serviço público só tem a ganhar quando capacita seus servidores e o Governo tem investido na oferta de bons cursos de graduação e pós-graduação”.

O evento contou com a presença do secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, do presidente do Conselho Estadual de Educação, Oscar Alves, de coordenadores de polos de EaD e de alunos de Curitiba e Região Metropolitana.