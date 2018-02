Coritiba decidirá vaga em 'campo neutro'

O atacante Jânio (à esquerda): jogador passou pelas categorias de base do Atlético-PR e do Coritiba (foto: Reprodução/Facebook/parnahybaoficial)

O Coritiba decidirá vaga na Copa do Brasil em 'campo neutro'. Nesta quarta-feira (dia 7), às 19h30, o time paranaense enfrenta o Parnahyba, pela primeira fase da competição. O time do Piauí pretendia mandar a partida no seu estádio, em Parnaíba, no litoral do Estado, a 320 km da capital Teresina. No entanto, o clube foi punido com a perda de mando de campo por uso de sinalizadores e pela presença de um drone no estádio no jogo com a Portuguesa, pela Copa do Brasil de 2016.

Com isso, o Parnahyba optou por jogar em Teresina, no Estádio Albertão, que está com a capacidade limitada a 5 mil lugares. A previsão, porém, é que o estádio fique quase vazio, já que o clube do Litoral tem pouco apoio na capital.

O clube do Piauí tem 105 de história – foi fundado em 1º de maio de 1913. Foi 13 vezes campeão estadual – a última em 2013. No ano passado, terminou como vice-campeão e garantiu vaga na Copa do Brasil.

Na atual temporada, o time soma uma vitória, um empate e uma derrota no campeonato estadual. É o quarto colocado entre os seis clubes na disputa.

Será a sétima participação do Parnahyba na Copa do Brasil. Em todas foi eliminado na primeira fase. Soma 11 jogos nessa competição nacional, com oito derrotas, dois empates e uma vitória (sobre a Portuguesa, em 2016).

O nome mais conhecido do elenco é o atacante Jânio, 26 anos. Ele surgiu no juvenil do Atlético-PR e terminou a formação nos juniores do Coritiba. Foi promovido ao profissional em 2011. De 2011 a 2013, o clube paranaense emprestou o jogador para CFZ, São Carlos, Ferroviário, JMalucelli, Parnahyba e Junior Team.

Jânio teve a primeira chance no profisisonal do Coxa em 2013. Foi lançado pelo técnico Marquinhos Santos e somou sete jogos naquele ano – três como titular. Não fez gols. Em seguida, deixou o clube e rodou por Criciúma, Nacional-MG, Portuguesa, Monte Azul, Anápolis, Serra Talhada e Mogi Mirim. Voltou ao Parnahyba agora, em 2018.

Escalação - O técnico do Coritiba, Sandro Forner, não divulgou a escalação para enfrentar o Parnahyba. Ele levou 20 jogadores para o Piauí.

PARNAHYBA x CORITIBA

Parnahyba: César; Gilmar Baiano, Fabinho Sergipano, Rian e Felipe Silva; Miltão, Marcos Gasolina, Formiga, Idelvando e Fabinho; Jânio. Técnico: Sergio China

Coritiba: Wilson; Cesar Benítez, Romércio, Thalisson Kelven e William Matheus; João Paulo (Vitor Carvalho), Simião (Julio Rusch), Ruy, Iago Dias e Guilherme Parede; Kleber.

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Local: Estádio Albertão, em Teresina (PI)