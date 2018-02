Meghan Markle e príncipe Harry viajam para a Escócia no Dia dos Namorados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na véspera do Dia dos Namorados, Meghan Markle, 36, e príncipe Harry, 33, estarão na Escócia para um evento oficial. O Palácio de Kensington anunciou a viagem nesta terça (5). O casal chega no país em 13 de fevereiro e sua visita inclui paradas no histórico Castelo de Edinburgh e no Palácio de Holyroodhouse para uma cerimônia que celebra os marcos alcançados pela população jovem da Escócia. Meghan, que sobe ao altar no dia 19 de maio, revelou ser apaixonada pela data comemorativa em seu antigo blog, "The Tig", deletado após o noivado com Harry. "Todo dia 14 de fevereiro, acordo como se estivesse segurando o fôlego para me mergulhar em um beijo. O Dia dos Namorados é especial onde quer que você esteja. Em termos de presentes, seja um café da manhã na cama, um bilhete de amor ou uma única flor, o que conta é a intenção", escreveu ela. O 14 de fevereiro é conhecido no mundo todo como "o dia mais romântico do mundo". Chamado "Valentine's Day" (ou Dia de São Valentim), a data celebra o que é conhecido no Brasil como Dia dos Namorados. Desde 1948, o país celebra essa data romântica em 12 de junho. Não foi informado se o casal retornará para Londres, que fica a mais de 600 km da Escócia, para festejar em sua residência, no Palácio de Kensington. O CASAMENTO Os noivos oficializaram a relação em 27 de novembro e já escolheram o local da cerimônia, que acontecerá na Capela de Saint George, no Castelo de Windsor, na Inglaterra. A escolha foi em homenagem ao avô de Harry, Phillip, com quem o príncipe passou a infância. Como de costume, a cerimônia será paga pela família real e deve ser um casamento "intimista" para os padrões da família britânica, já que Windsor tem capacidade para 800 pessoas. O anel de noivado de Meghan, feito pela joalheria britânica Cleave and Company, foi desenhado pelo próprio príncipe, que escolheu dois diamantes da coleção pessoal da princesa Diana, além de uma pedra de Botswana, na África, onde o casal passou férias em 2016. Além dos detalhes como o local e a data, outros detalhes do casamento vieram à tona desde que o casal anunciou o noivado. O bolo do grande dia será de banana, fruta preferida do príncipe. Uma das estilistas contatadas para desenhar o vestido de Markle divulgou alguns esboços -que, embora não sejam do modelo final, dão uma ideia de como pode ser o "look" da noiva. Harry e Markle divulgaram as fotos oficiais do noivado. As imagens foram feitas no Frogmore House, um palácio em Windsor, e publicadas no Instagram da família real.