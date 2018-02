Orishas volta a Curitiba. Mistura de hip hop e música cubana

(foto: Divulgação)

Após 13 anos retorna a Curitiba a mistura caliente de hip hop e a música cubana do Orishas. Com realização da Prime, Yotuel Romero Manzanares, Roldán González Rivero e Ruzzo Medina, chegam na cidade no próximo dia 21 de fevereiro para a estreia no país da "World Reunion Tour" repleta de hits e clássicos que marcaram a carreira. A apresentação será no Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21h15 Além da capital paranaense,o trio passa também porPorto Alegre (22.01) Rio de Janeiro (23.02) e São Paulo (24.02).

O trio cubano promete encantar aos fãs com o repertório repleto de sucessos e clássicos como “Represent, Cuba”, Nací Orichas" e "Canto Para Elewa Y Changó". para celebrar a música latina e a volta às raízes. Recentemente, a banda lançou o videoclipe de “Sastre de Tu Amor”, que segue uma onda moderna e “caliente” e retrata bem o perfil do grupo.

O nome Orishas é uma referência às divindades de religiões africanas chamadas Orixás. A indicação das raízes do trio e a fusão de estilos que os cubanos de Havana criam em sua música se tornou uma referência no começo dos anos 2000 e faz grande sucesso até os dias atuais.

No começo, a banda fazia um som bastante direcionado para o hip hop e com o passar dos anos, adicionaram elementos latinos (salsa, rumba) em sua música. As letras de Orishas falam sobre experiências pessoais, uma reflexão sobre a sociedade cubana e as memórias de Havana. Eles são os sentimentos de uma nova geração que não quer pintar sua arte. A energia festiva do grupo quer seduzir o mundo inteiro, é como um convite para permanecer unido nas raízes, uma música sobre identidade.

Formada em Havana no final da década de 1990, a banda já produziu quatro álbuns de estúdio, vendeu um milhão de cópias pelo mundo e recebeu dois Grammys. Cultuado não só por fãs, mas também por artistas do hip-hop e do pop, o Orishas gravou os discos “A Lo Cubano” (de 1999), “Emigrante” (2002), “El Kilo” (2005) e “Cosita Buena” (2008). Em 2007, saiu “Antidiotico”, uma coletânea com as canções mais conhecidas do trio. Após uma carreira de sucesso e muitos shows o grupo entrou em um hiato de nove anos para se dedicar a outros projetos e apenas em 2016 decidiu se reunir e voltar aos palcos para shows especiais e um novo álbum.

O fim dessa pausa ocorreu em agosto de 2017 com o lançamento de um single, chamado "Sastre de tu Amor". A divulgação da música levou a uma pequena turnê de reunião por diferentes cidades dos Estados Unidos, da América do Sul e da Europa.

Os ingressos estão disponíveis e variam de R$85,00 (meia-entrada) a R$260,00 (inteira), de acordo com o setor. Plateia Vermelha - R$260,00 (inteira) e R$135,00 (meia-entrada) / Plateia Azul - R$240,00 (inteira) e R$125,00 (meia-entrada)/ Plateia Amarelo - R$220,00 (inteira) e R$115,00 (meia-entrada)/ Plateia Roxo - R$200,00 (inteira) e R$105,00 (meia-entrada)/ Plateia Laranja - R$190,00 (inteira) e R$100,00 (meia-entrada)/ Plateia Rosa - R$180,00 (inteira) e R$95,00 (meia-entrada)/ Plateia Verde - R$160,00 (inteira) e R$85,00 (meia-entrada). A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Prime possuem 30% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 20% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. PROMOÇÃO 1 +1 – Na compra de um ingresso no valor da entrada inteira, o cliente ganha mais um no mesmo setor. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. ***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. ****Já está incluso o valor de R$10,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos. É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro. Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller, Estação e São José - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9hs às 18hs), na bilheteria do teatro Guaíra (de terça a sábado, das 12h às 21h) e pelo portal www.diskingressos.com.br.

ORISHAS

Quando: 21 de fevereiro de 2018 (Quarta)

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários: Abertura do Teatro: 20h15 / Início do show: 21h15

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: variam de R$85,00 (meia-entrada) a R$260,00 (inteira), de acordo com o setor.

Plateia Vermelha - R$260,00 (inteira) e R$135,00 (meia-entrada);

Plateia Azul - R$240,00 (inteira) e R$125,00 (meia-entrada);

Plateia Amarelo - R$220,00 (inteira) e R$115,00 (meia-entrada);

Plateia Roxo - R$200,00 (inteira) e R$105,00 (meia-entrada);

Plateia Laranja - R$190,00 (inteira) e R$100,00 (meia-entrada);

Plateia Rosa - R$180,00 (inteira) e R$95,00 (meia-entrada);

Plateia Verde - R$160,00 (inteira) e R$85,00 (meia-entrada).

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. **Clientes Prime possuem 30% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular. Portadores do cartão fidelidade Disk Ingressos possuem 20% de desconto na compra de até dois bilhetes por titular.

PROMOÇÃO 1 +1 – Na compra de um ingresso no valor da entrada inteira, o cliente ganha mais um no mesmo setor.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

****Já está incluso o valor de R$10,00 de acréscimo por bilhete referente à taxa de administração Disk Ingressos.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiros e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller, Estação e São José - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Positivo (de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro Guaíra (de terça a sábado, das 12h às 21h) e pelo portal www.diskingressos.com.br.

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: 16 anos

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime