Pintado, em treino do Paraná Clube, em 2007 (foto: Franklin de Freitas)

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Caetano anunciou nesta terça-feira (6) a contratação do técnico Pintado, ex-auxiliar do São Paulo. Ele chega para substituir Luiz Carlos Martins, demitido do comando do time na última segunda (5) após quatro derrotas em cinco jogos no Campeonato Paulista de 2018.

Pintado comandou o Paraná Clube no Brasileirão de 2007, após a saída de Zetti. Ele ficou por dez jogos, com três vitórias, quato empates e três derrotas. Deixou o clube ao aceitar proposta de uma equipe dos Emirados Árabes.

Antes de acertar com Pintado, o São Caetano tentou acertar a volta do técnico Sérgio Guedes. Este, porém, recusou a proposta por conta do compromisso que tem com a Portuguesa Santista, time que disputa a Série A-3 do Campeonato Paulista. "Fiquei muito honrado em receber o convite para retornar ao São Caetano, que é um clube que eu respeito muito. Mas optei por seguir na Portuguesa Santista. Estamos no meio de um projeto e preferi dar continuidade ao acordo que firmei aqui", disse o treinador.

Esta será a terceira passagem de Pintado pelo São Caetano —comandou a equipe nos anos de 2008 e de 2013. Ele estava sem clube desde que deixou a comissão técnica do São Paulo, em julho de 2017. Anteriormente, já havia treinado clubes como Guarani, América-RN, Penapolense, CRB, Linense, América-MG e Inter de Limeira, entre outros. Com três pontos em cinco jogos, o São Caetano ocupa a lanterna não só do Grupo B, mas também da classificação geral do Campeonato Paulista.