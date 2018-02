Prefeitura de Curitiba manda retirar pinos em banco na via pública

A Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal do Urbanismo e Assuntos Metropolitanos, notificou nesta terça-feira (6/2) os responsáveis pela instalação indevida de uma estrutura metálica com pinos em um banco na calçada da Travessa Nestor de Castro, no Centro.

As saliências pontiagudas do banco na via pública estão em desacordo com o Código de Posturas da cidade porque podem ferir alguém.

A notificação exige que a estrutura seja retirada e, caso isso não ocorra, será aplicada multa no valor de R$ 812.

Em situações como esta, os cidadãos podem formalizar sua reclamação através da Central 156, que funciona pelo telefone 156 ou pelo chat de atendimento on-line no Portal de Atendimento ao Cidadão: http://www.central156.org.br.