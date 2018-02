Marechal Deodoro terá 14 horas seguidas de samba no sábado

(foto: Cido Marques/FCC/Arquivo)

A festa de Carnaval de Curitiba acontece neste sábado (10/2), com o tradicional Desfile das Escolas de Samba no Centro, na rua Marechal Deodoro, entre a Barão do Rio Branco e a Marechal Floriano Peixoto. Os festejos começam às 13h com o Baile Infantil Curitibinha, e a festa deverá ir até 2h50 da madrugada, com o fim dos desfiles da escolas.

Seguindo a tradição, o Bloco Afoxé, que reúne integrantes dos Terreiros de Umbanda e Candomblé, vai ser o primeiro a desfilar para fazer a purificação da Avenida e pedir aos Orixás muita saúde para este ano. O último bloco a entrar na avenida é o Rancho das Flores, que neste ano tem como tema Que Bom que Você Veio. O samba, composto por Roberto Guedes, Maurício Schäfer e Bruno Soares, vai animar o desfile do grupo que reúne idosos atendidos pela Fundação de Assistência Social (FAS).

Já as Escolas de Samba começam a desfilar às 19h10. A primeira é a Enamorados do Samba, seguida de Unidos de Pinhais, Império Real de Colombo e Os Internautas. As quatro fazem parte do Grupo de Acesso.

Pelo Grupo Especial desfilam Imperatriz da Liberdade, Embaixadores da Alegria, Leões da Mocidade, Acadêmicos da Realeza e Mocidade Azul.

A apuração das notas do desfile das Escolas de Samba será realizada no domingo (11/2), das 15h às 22h no Teatro Londrina, no Memorial de Curitiba.

Carnaval para todos os gostos

Para quem gosta de uma festa alternativa, no domingo de carnaval (11/2), acontece a Marcha Zombie Walk. A caminhada dos mortos-vivos, será realizada das 12h às 20h. A concentração será na Boca Maldita e o percurso tem como destino o Centro Cívico.

Na segunda-feira (12/2), a animação continua com o Psycho Carnival, na Praça Nossa Senhora de Salete. A festa, que mescla punk rock com rockabilly, começa às 13h e vai até as 19h.

Serviço: Carnaval 2018

10 de fevereiro (sábado)

Baile Infantil Curitibinha - 13h às 15h30

Desfile dos blocos carnavalescos - 15h30 às 19h10

Desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso – das 19h10 às 22h30

Desfile das escolas do Grupo Especial - das 22h30 às 2h50

Local: Avenida Marechal Deodoro (entre as ruas Barão do Rio Branco e Marechal Floriano Peixoto), Centro

Ingresso: gratuito