Terremoto de magnitude 6.4 atinge Taiwan e deixa 2 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu Taiwan nesta terça-feira (6). Duas pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas, segundo o governo de local. Com epicentro a cerca de 22 km da cidade de Hualien, o sismo teve profundidade de 1 km, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Um hotel desabou em Hualien, que tem cerca de 100 mil habitantes. Vários edifícios ficaram inclinados após o tremor, e duas pontes ficaram danificadas. Ao menos três pessoas teriam ficado presas nos escombros do Hotel Mashal, ainda de acordo com o governo. Hualien é um destino popular para turistas taiwaneses, a 120 km da capital, Taipé. "O presidente pediu ao gabinete e ministérios relacionados que lançassem imediatamente o 'mecanismo de desastre' e trabalhassem da maneira mais rápida possível no resgate", afirmou o escritório do presidente Tsai Ing-wen, em nota.