Viaduto de principal via de Brasília desaba; não há relato de vítimas

RUBENS VALENTE E NATÁLIA CANCIAN BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um trecho do Eixão, uma das principais vias expressas de Brasília, desabou no fim da manhã desta terça-feira (6). De acordo com as autoridades, não há relatos sobre vítimas. A área foi isolada pelos bombeiros em todos os sentidos. Henrique Luduvice, diretor-geral do DER-DF (Departamento de Estradas de Rodagem), disse que será iniciado o escoramento da estrutura para evitar riscos de nova queda da parte restante e continuar a análise sobre as causas do desabamento. Um grupo de trabalho formado por órgãos responsáveis por obras, segundo o governo do DF, vai elaborar um plano emergencial que prevê uma "análise criteriosa da estrutura, além de desvio do tráfego na região". Estabelecimentos comerciais, incluindo uma churrascaria, funcionam na área do acidente. Mesas do restaurante "Floresta" ficaram debaixo dos escombros. Segundo sua proprietária, Pavleska Miranda, o acidente ocorreu por volta de 11h30. "A faixa do Eixão (via) desceu inteira", disse. Geralmente, cerca de 300 pessoas frequentam o local durante o almoço. Na hora da queda, aproximadamente 15 estavam no estabelecimento —mas não há relatos de feridos, por enquanto. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, afirmou que uma avaliação técnica já está sendo feita pelos órgãos competentes para verificar a causa da queda. "São viadutos antigos. Fizemos a manutenção e o reforço em alguns, mas infelizmente esse (que desabou) ainda não tinha recebido manutenção", disse. Segundo Luduvice, em 2009, o DER e um grupo de instituições do governo do DF fizeram um relatório que apontou a necessidade de orçamento específico para manutenção de pontes e viadutos da capital federal. "A crise econômica tem dificultado a existência de orçamento para esses investimentos". "Esses recursos [de manutenção] estão aquém do que se precisa", afirmou o diretor. Em 2012, uma Auditoria do Tribunal de Contas do DF (TCDF) sobre a Conservação e Manutenção de Bens Públicos, avaliou três pontos da DF 002 (Processo 5687/2011). O local onde ocorreu o desabamento viaduto sobre o retorno da Galeria dos Estados estava entre eles. O TCDF apontou a necessidade urgente de reparos e manutenção daquela estrutura. Desde então, a Corte tem reiterado determinações para que o Governo do DF implemente um plano de conservação de bens e monumentos públicos e destine recursos para essa ação, o que não foi cumprido integralmente pelo GDF. CARROS SOTERRADOS Dezenas de carros estão estacionados nos arredores e pelo menos quatro deles teriam sido soterrados. O vendedor Fernando Francisco da Silva, 38, é um dos donos de um carro soterrado, um Palio. Ele afirmou que não estava com o seguro em dia e que pretende acionar a União. Outro que teve o carro atingido foi Lindemberg Igor, 50, funcionário do BRB (Banco de Brasília). Ele deixou sua Hilux estacionada no local para ir almoçar. Cinco minutos depois, ouviu um estrondo e soube da queda. "Foi o tempo de eu deixar o carro e voltar. A parte mais pesada do viaduto ruiu em cima do meu carro. Foi Deus mesmo", disse. EIXÃO Mais conhecido como Eixão, o Eixo Rodoviário de Brasília liga os extremos das asas sul e norte, que são os principais bairros de Brasília. No centro da cidade, a via cruza o Eixo Monumental, outra via importante do Plano Piloto e na qual estão as sedes dos ministérios, o STF (Supremo Tribunal Federal) e o Palácio do Planalto. No domingo (4), a laje de uma garagem subterrânea desabou em um prédio no Distrito Federal. O acidente, em um condomínio de luxo no bloco C da 210 Norte, esmagou 25 carros. Ninguém ficou ferido.