Pietro Fittipaldi acerta com equipe da Fórmula Indy

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Agora é oficial: Pietro Fittipaldi disputará a temporada 2018 da Fórmula Indy. Nesta terça-feira (6), o neto de Emerson Fittipaldi anunciou seu acerto com a equipe Dale Coyne, com a qual disputará sete etapas no ano —entre elas, as 500 Milhas de Indianápolis. O convite foi feito após os testes realizados por Pietro —atual campeão da World Series— em janeiro, no circuito misto de Sebring.

Na segunda-feira (5), o brasileiro testou em Sonoma e recebeu elogios da equipe. Agora, testará nos dias 8, 9 e 10 no oval de Phoenix. “É um sonho sendo realizado, ainda mais podendo disputar as 500 Milhas de Indianápolis, onde os Fittipaldi já têm um histórico de grandes conquistas”, lembrando as duas vitórias de Emerson na prova (1989 e 1993). A chegada à Indy, porém, é mais uma etapa na carreira, segundo Pietro.

“Não escondo de ninguém que meu outro grande objetivo é chegar na Fórmula 1, e, com certeza, esta temporada na Indy será um passo muito importante em meu desenvolvimento”, afirmou. Como o acordo de Pietro com a Dale Coyne é para disputar sete etapas, a equipe deverá colocar o canadense Zachary Claman de Melo para disputar as 10 corridas restantes.

O time deve colocar os dois pilotos para participar das 500 Milhas, assim como Pippa Mann, que participará apenas da prova em Indianápolis, e Sébastien Bourdais, que correrá toda a temporada em uma parceria do time com a Vasser-Sullivan. Segundo a programação, Pietro deve estrear na segunda etapa da temporada, em Phoenix, no dia 7 de abril. Depois, correrá no circuito misto de Indianápolis (12 de maio), no oval de Indianápolis (29 de maio), no oval do Texas (9 de junho), em Mid Ohio (misto, 29 de julho), Portland (misto, 2 de setembro) e Sonoma (misto, 16 de setembro).