Cobiçado pelo Grêmio, André pede para não jogar

JEREMIAS WERNEK E MARCELLO DE VICO (UOL/FOLHAPRESS) - André pediu para ficar fora da estreia do Sport na Copa do Brasil, diante do Santos-AP. Nesta terça-feira (6), o atacante alegou problemas pessoais e não foi relacionado para a viagem até Macapá, onde o time joga na quarta (7). O Grêmio, que tem interesse pelo jogador, segue de perto o caso e seus eventuais desdobramentos. O Sport levou 19 atletas para a partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil e confirmou à reportagem o motivo apresentado por André para pedir liberação da viagem.

Sob o argumento de "problemas pessoais", o ex-jogador do Santos ficou em Recife. O lateral direito Raul Prata e o atacante Rogério também não embarcaram, mas ambos por estarem em fase final de recuperação física. André interessa ao Grêmio e o clube gaúcho chegou a apresentar proposta oficial ao Sport. O clube pernambucano conseguiu a pedida baixa, e o tom adotado na Arena após a conversa foi de pessimismo. A notícia de que o centroavante pediu para não atuar é monitorada pelo clube tricolor. A diretoria gaúcha segue atrás de um reforço para o ataque. Revelado pelo Santos, André tem contrato com o Sport até 2022. O clube da Ilha do Retiro detém 70% dos direitos econômicos e o Corinthians, os outros 30%.