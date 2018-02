Estoques de sangue do Hemepar caem 40% nos feriados

(foto: Divulgação)

Para manter o nível dos estoques regulares, a rede de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) convida paranaenses e turistas que estiverem de passagem pelo Estado a doarem sangue antes e após o feriado de Carnaval. As 21 unidades de todo Paraná funcionam normalmente até sábado (10) e retornam na quarta-feira (14) a partir das 13 horas.

O diretor-geral do Hemepar, Paulo Roberto Hatschbach, alerta que em feriados e datas comemorativas as coletas tendem a cair até 40%. Ele também destaca que entre o Natal e o Ano-Novo as doações foram necessárias para suprir a demanda, mas os doadores desse período ainda não estão aptos para uma nova doação.

“Existe uma preocupação, pois é uma data onde muitas pessoas viajam ou visitam nosso Estado. Fortalecemos os pontos de coleta durante a semana que antecede o Carnaval, mas precisamos que doadores também compareçam após as festas e demonstrem solidariedade, cidadania e amor com o próximo”, diz o diretor.

Hatschbach explica que as doações após o Carnaval também são importantes em decorrência da validade das plaquetas de sangue. “As plaquetas têm vida útil de cinco dias. As doações durante essa semana não garantem o estoque do feriado inteiro. A coleta do sábado (8), por exemplo, atende a necessidade até quinta-feira (15). Por isso, pedimos a colaboração e atenção nas doações feitas depois das comemorações”, acrescenta.

Uma bolsa de sangue pode salvar a vida de até quatro pessoas. Em 2017, foram coletadas 188.266 bolsas, um crescimento de 6% na comparação ao ano anterior. A hemorrede recebe 17 mil candidatos à doação por ano e, em média, 14 mil estão aptos a doar sangue. A rede também é responsável pelo atendimento de 2.135 pacientes portadores de doenças do sangue, como coagulopatias e hemoglobinopatias.

DEDICAÇÃO – O Hemepar é responsável pelo abastecimento de quase 90% do estoque de sangue da rede pública. São 384 hospitais cadastrados que necessitam de 14 a 15 mil bolsas de sangue por mês, cerca de 700 a 800 por dia.

O administrador de empresas, Gabriel Henrique de Oliveira Mendes, conta que há algum tempo precisou de uma transfusão de sangue e agora é hora de retribuir. “Assim como eu precisei da doação um dia, outros hoje também estão nessa situação”. Ele acrescenta que é a primeira vez que doa sangue, mas já está marcando as próximas datas para continuar ajudando outras pessoas.

Quem faz três ou mais doações em um período de 12 meses tem direito ao certificado de doador fidelizado. O documento garante benefícios como meia-entrada em shows, cinemas, exposições e jogos, entre outros eventos culturais e esportivos.

Para ser um doador é necessário estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. É preciso levar documento oficial com foto e menores de idade devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

1° RS, em Paranaguá

Segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 11h15 e 13h às 15h30

2° RS, em Curitiba

Segunda a sexta-feira

Horário: 7h30 às 18h30

Sábado

Horário: 8h às 18h

3° RS, em Ponta Grossa

Segunda a sexta-feira

Horário: 9h às 16h

4° RS, em Irati

Segunda a sexta-feira

Horário: 13h às 17h

Sábado (um por mês)

Horário: 8h às 17h

5° RS, em Guarapuava

Segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 11h e 13h30 às 16h

6° RS, em União da Vitória

Segunda a sexta-feira

Horário: 13h às 16h30

Sábado

Horário: Conforme agenda

7° RS, em Pato Branco

Segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 11h30 e 13h às 16h30

8° RS, em Francisco Beltrão

Segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 11h30 e 13h às 16h30

9° RS, em Foz do Iguaçu

Segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Sábado

Horário: 7h30 às 12h

10° RS, em Cascavel

Segunda a sexta-feira

Horário: 7h30 às 12h e 13h às 17h

11° RS, em Campo Mourão

Segunda a sexta-feira

Horário: 7h30 às 11h e 13h30 às 17h

12° RS, em Umuarama

Segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 11h30 e 13h30 às 16h

Sábado (3° do mês)

13° RS, em Cianorte

Segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 11h e 13h às 16h

14° RS, em Paranavaí

Segunda a sexta-feira

Horário: 7h30 às 11h15 e 13h0 às 14h30

15° RS, em Maringá

Segunda a sexta-feira

Horário: 7h às 18h30

Sábado

Horário: 7h às 12h30

16° RS, em Apucarana

Segunda a sábado

Horário: agendar com o Hemonúcleo pelo telefone (43) 3420 4200

17° RS, em Londrina

Segunda a sexta-feira

Horário: 13h às 18h30

Sábado

Horário: 8h às 17h30

18° RS, em Cornélio Procópio

Segunda a sexta-feira

Horário: 7h às 12h

19° RS, em Jacarezinho

Segunda a sexta-feira

Horário: 7h30 às 11h

20° RS, em Toledo

Segunda a sexta-feira

Horário: 7h30 às 10h30 e 13h às 15h

21° RS, em Telêmaco Borba

Segunda a quinta-feira

Horário: 8h às 10h e 13h às 15h

Sexta-feira

Horário: 8h às 10h