De Morales a Yohei, relembre os gringos do Paraná Clube

Morales: na 'terceirona' da Argentina (foto: Franklin de Freitas)

O Paraná Clube voltou a apostar em jogadores estrangeiros sob o comando de Rodrigo Pastana, gestor de futebol. Em 2017, trouxe o uruguaio Ruben Bentancourt. Em 2018, a aposta da vez é o paraguaio Jorge 'Torito' González, que ainda não estreou.

Antes disso, poucos estrangeiros passaram pelo Paraná Clube. O Bem Paraná lista abaixo os últimos seis que chegaram a jogar pelo clube da Vila Capanema:

RUBEN BENTANCOURT

O centroavante uruguaio, de 24 anos, está hoje no Santa Fe, da Colômbia. Em 2017, depois de ser dispensado pelo Paraná Clube ao final do Campeonato Paranaense, o jogador acertou com o Sud America, do Uruguai. Fez 10 gols em 17 jogos no clube uruguaio. No time paranaense, apenas quatro jogos, um pênalti sofrido e nenhum gol. Clique aqui para saber mais sobre o jogador.

J.J. MORALES

O centroavante argentino, hoje com 35 anos, virou xodó de muitos torcedores do Paraná em 2013. Naquele ano, disputou 35 jogos pelo clube paranaense (21 como titular) e marcou oito gols. Depois, rodou por Huachipato (CHI), Mineros (VEN), All Boys (ARG) e Terengganu (MAL). Em 2017, acertou com um clube da terceira divisão da Argentina.

GERALDO

O angolano Geraldo, 26 anos, chegou ao Paraná para a Série B de 2012, emprestado pelo Coritiba. Disputou 18 partidas (5 como titular), não fez gols e assistências e nem sofreu pênaltis. Retornou ao Coxa em seguida. Desde 2016, está no Primeiro de Agosto, de Angola.





AYMEN SOUDA

O francês Aymen Souda, 24 anos, surgiu nas categorias de base do Nice – clube que hoje conta com o italiano Balotelli. Em 2011, decidiu terminar a formação nos juniores do Paraná Clube. Foi promovido ao profissional em 2012 e disputou apenas quatro jogos naquele ano – nenhum como titular e não fez gols. Em 2013, jogou a segunda divisão do Paranaense pelo Paraná, disputando 12 jogos (quatro como titular) e marcando três gols. Deixou o clube em 2014 e acertou com o Cádiz, da Espanha. Depois rodou por Étoile du Sahel e Kasserine, ambos da Tunísia. Desde 2015, está no futebol da Bulgária. Atualmente defende o OKF Pirin, 11 º colocado do campeonato nacional.

JAVIER MÉNDEZ

O volante uruguaio Javier Méndez, 35 anos, chegou ao Paraná no final da Série B de 2010. Disputou apenas três jogos naquele ano. Ficou para 2011 e participou do pior time da história do clube, responsável pelo rebaixamento no Campeonato Paranaense. Atuou em sete partidas daquela campanha pífia. Com ele de titular, a equipe nunca venceu - foram quatro derrotas e dois empates. Depois de deixar o Paraná, o volante rodou por JMalucelli, Cerrito (URU), Cerro Largo (URU), Rentistas (URU) e Progreso (URU).

YOHEI

O lateral-esquerdo japonês Yohei, 30 anos, decidiu se aventurar no futebol brasileiro em 2008. Rodou por Camboriú, Paranavaí, Serrano e Pato Branco. Em 2010, foi contratado pelo Paraná Clube para jogar o Paranaense. Disputou apenas duas partidas na competição e acabou deixando o clube. Depois rodou por Albirex Niigata (Japão), Ganju Iwate (Japão), Rangdajied (Índia), Gifu (Japão) e Green Gully (Austrália). Hoje está no Kauno Zalgiris, da Lituânia.