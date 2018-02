PF prende mulher condenada por matar policial em Curitiba

A Polícia Federal prendeu na tarde desta terça (06) e uma mulher que participou da morte de um Policial Federal ocorrido durante um assalto a uma lotérica em Curitiba no ano de 2011. Ela já foi condenada a mais de 10 anos de prisão.

Policiais Federais tomaram conhecimento de que a foragida havia perdido seu documento pessoal no interior de uma casa noturna na cidade de Guaratuba, litoral do Paraná, e desde então passaram a realizar diligências no intuito de localizá-la.

A foragida que já tem uma condenação por participar do latrocínio foi localizada nesta tarde num condomínio naquela cidade e presa.

Será conduzida à custódia da Polícia Federal em Curitiba-PR onde permanecerá à disposição da Justiça.