Sintética da Arena é 'melhor que gramado natural', diz Petraglia

A grama sintética da Arena da Baixada (foto: Geraldo Bubniak)

O presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, Mario Celso Petraglia, comemorou a decisão do conselho técnico do Campeonato Brasileiro de 2018, ocorrido na última segunda-feira (dia 5), que aprovou o uso de grama sintética na competição.

“Eu estava desde o ano passado tranquilo, porque não tinha nenhum sentido ou razão para isso. Nosso projeto foi aprovado pela FIFA, pela CBF... É da quarta geração, espetacular. Muito melhor que gramado natural sem a manutenção necessária”, declarou, em entrevista coletiva. “Tinha que prevalecer o bom senso. Ficou muito firme e sacramentado, que agora é definitivo. Não temos mais que discutir essa matéria em nenhum momento”, afirmou.

A decisão do conselho técnico provocou reação de outros clubes. A Fonte Nova, em Salvador, já planeja trocar o gramado natural pelo sintético. O Palmeiras também já começou a estudar essa opção para o Allianz Parque.