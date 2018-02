Santos aguarda retorno de Gabigol e Vitor Bueno no sábado

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos pode contar com duas reestreias na partida contra a Ferroviária, no sábado (10), às 16h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Isso porque o atacante Gabigol, principal contratação do clube nesta temporada, e o meia Vitor Bueno, afastado dos gramados por sete meses por conta de uma cirurgia ligamentar, devem ser relacionados pelo técnico Jair Ventura.

Bueno, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, foi aprovado por Jair nos treinos na posição deixada por Lucas Lima, hoje no Palmeiras, e deve ser inscrito no Paulista ainda nesta semana. Gabigol, por sua vez, foi preservado do clássico do último domingo (4), contra o Palmeiras, pelo fato de a comissão técnica considerar que o atleta não está 100% fisicamente. Em contrapartida, o Santos deve somar oito desfalques para o confronto em Araraquara.

Bruno Henrique, com lesão na retina do olho direito, segue de fora. O mesmo ocorre com o lateral direito Victor Ferraz, com luxação no ombro. Além deles, o zagueiro Luiz Felipe sofreu uma grave lesão muscular na coxa esquerda e também está vetado. O antigo titular da zaga, Lucas Veríssimo, está em negociação com o Spartak de Moscou, da Rússia.

Mesmo que não seja vendido, ele se recupera de edema na coxa direita. Ainda na zaga, Cleber está parado por conta de lesão muscular na coxa direita, e Yuri, que faz função de volante e zagueiro, com fratura no dedo do pé direito. A lista de desfalque se completa com o volante Alison e o atacante Copete, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.