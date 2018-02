Taxa de juros pode cair para 6,75%, prevê mercado

A primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) neste ano começou ontem, com expectativa de nova redução da taxa básica de juros, a Selic. A nova taxa será divulgada hoje, por volta das 18h20. No menor nível da história desde dezembro, a taxa básica de juros, a Selic, deverá ser reduzida de 7% para 6,75% ao ano, segundo a expectativa de instituições financeiras. Se a expectativa se confirmar, será o 11º corte seguido na taxa básica.

De outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano, até então o menor nível da história, e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015.