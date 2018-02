Curitiba é confirmada para receber a Feira Internacional de Educação

Estão abertas as inscrições para o Salão do Estudante da edição 2018, a maior feira de intercâmbio e cursos no exterior da América Latina. A feira internacional de educação está confirmada para acontecer no mês de março, em oito capitais, inclusive Curitiba, que recebe o evento no dia 17 de março.

Esta edição conta com mais de 200 instituições de ensino representadas de mais de 20 países. Instituições educacionais de países como África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Irlanda, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, Rússia e Suíça confirmaram presença e oferecerão promoções exclusivas aos visitantes.

É possível escolher entre um curso de idioma, ensino médio no exterior, graduação universitária, especialização ou pós-graduação, em países com alta qualidade no sistema educacional. As opções vão desde cursos de curta duração até programas de MBA, mestrado ou doutorado.

O evento ainda conta com presenças de órgãos governamentais, como os Consulados dos Estados Unidos, África do Sul e Portugal e órgãos de educação de países como a França, com o Campus France e os Estados Unidos, com o Education USA.

Informações e cadastro no site da feira: www.salaodoestudante.com.br