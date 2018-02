Entrega da declaração do Imposto de Renda começa em 2 de março

(foto: Reprodução)

O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) tem início dia 2 de março com data limite de 28 de abril. No ano passado, 1.819.073 paranaenses enviaram a declaração dentro do prazo. O número superou as estimativas da Receita Federal, que previa 1,8 milhão de documentos. Quem entregar a declaração em atraso paga multa.

Neste ano está obrigado a declarar o Imposto a pessoa com rendimentos tributáveis em 2017 que somem mais de R$ 28.559,70, que equivale a cerca de R$ 1.903,98 mensal, ou também que tiveram rendimentos não tributáveis que somem mais de R$ 40.000,00.

Portanto, é hora de separar os documentos para não ter problemas quando o prazo começar, e se possível, fqazer a entrega logo no início do prazo para ter a restituição mais cedo. A Receita Federal ainda deve divulgar o cronograma e os programas do IRPF 2018, mas normalmente a restituição tem início em junho, se estendendo até dezembro.

Rápida

Consulta ao lote residual começa amanhã

A partir das 9 horas de amanhã estará disponível para consulta o lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, contemplando as restituições residuais, referentes aos exercícios de 2008 a 2017. O crédito bancário para 102.361 contribuintes será realizado no dia 15 de fevereiro, totalizando mais de R$ 210 milhões.