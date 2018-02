Beto Richa diz que ainda não decidiu

Faltando praticamente um mês para o prazo final, o governador Beto Richa (PSDB) afirmou ontem, em visita a Cascavel (região Oeste), que ainda não definiu se vai renunciar ao cargo para disputar uma vaga no Senado. Por lei, Richa tem até 7 de abril para se desincompatibilizar se quiser se candidatar a outro cargo. Caso isso aconteça, assume o governo a vice-governadora e pré-candidata à sucessão estadual, Cida Borghetti (PP), esposa do ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP). Além dela, disputa a condição de candidato governista à sucessão de Richa o deputado estadual Ratinho Júnior (PSD).

“Eu não decidi ainda meu futuro político. Eu sou muito cauteloso, embora reconheça que o tempo está se esgotando para essa decisão. Porque se eu quiser ser candidato nas eleições deste ano eu tenho que me desincompatibilizar do cargo agora, no prazo fatal de 7 de abril. Estou para decidir com meu grupo político. Não decidi ainda”, afirmou Richa.

O suspense é compartilhado pelos aliados do governador. Na noite de segunda-feira, dirigentes de cinco partidos do bloco governista – PSDB, DEM, PTB, PSB e PR – se reuniram na sede do diretório estadual tucano, em Curitiba, para discutir os cenários possíveis para a disputa de outubro. Mas segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), o encontro não avançou na discussão do futuro do grupo. “Não houve nenhum avanço. Está tudo indefinido. Imagino que possa avançar depois do Carnaval”, previu Traiano.

O presidente da Assembleia reafirmou que atualmente, a tendência é Richa permanecer no governo até o final do mandato, se não houver um acordo entre os partidos de sua base. O que não se vislumbra até o momento, já que nem Cida Borghetti (PP), nem Ratinho Júnior (PSD) admitem abrir mão de suas pré-candidaturas. “Aí imagino que diante desse quadro, ele (Richa) possa permanecer no governo”, confirmou Traiano.